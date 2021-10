Ascolti Tv sabato 9 ottobre 2021, Tu Si Que Vales 31.6%, Stanlio e Ollio 10.9%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021. La fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci supera la semifinale di Star in the star con Ilary Blasi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Fino all'Ultimo Battito ha registrato 3.882.000 spettatori con 19.1%.

Su Rai 2 Giovanni e Droga è seguito da 632.000 telespettatori con 3.1%

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me 929.000 telespettatori con 4.2%.

Su Canale 5 Star in The Star è visto da 1.898.000 persone con 10.4%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 912.000 telespettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 898.000 spettatori con 5.1%.

Su La 7 PiazzaPulita 1.170.000 spettatori con 7.1%.

Su Tv8 Sahara 318.000 spettatori con 1.6%

Su NOVE Il Contadino Cerca Moglie 445.000 con 2%.

Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, la fascia preserale In lieve calo Tempesta D’amore Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 6 2.607.000-18.6%. L’Eredità 4.069.000-22.6%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose 273.000-1.7%. NCIS 787.000-3.8%. Su Rai 3 TGR 2.920.000-15.3%. Blob 1.134.000-5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.373.000-17.1%. Caduta Libera 3.488.000-19.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 841.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 433.000-2.7%. CSI 551.000-2.7%. Su La 7 Ghost Whisperer 123.000-1%; 121.000-0.7%. Su Tv8 Piatto Ricco 274.000 con 1.4%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 162.000 con 0.8%. Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti- Il ritorno supera Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.742.000 telespettatori con 19.7%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 764.000 spettatori con 3.2%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.280.000-5.7%. Un Posto al Sole 1.697.000-7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.959.000 telespettatori con 16.4%. Su Rete 4 Stasera Italia 954.000 con 4.1%; 969.000 con 4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.132.000 persone con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.510.000 spettatori con 6.3%. Su Tv8 Guess My Age 285.000 con 1.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 420.000 con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, daytime mattutino

I Fatti Vostri oltre il 7%

Su Rai 1 UnoMattina 909.000-17.5%. Storie Italiane 885.000-18.3%; 1.011.000-16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.705.000-15.8%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 202.000-4%. I Fatti Vostri 467.000-7.1%; 759.000-7.4%.

Su Rai 3 Agorà 432.000 con 8%. Agorà Extra 312.000 con 6.5%. Elisir 375.000- 6.4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 911.000-17.7%; 758.000-15.9%. Forum 1.424.000-17.7%.

Su Rete 4 The Closer 90.000 con 1.9%.Il Segreto 161.000 con 1.5%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 781.000-6.1%. Sport Mediaset 864.000-6.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira 295.000-4.9%; 420.000-3.8%

Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, day time pomeridiano

In crescita Geo

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.546.000-12.4%. La Vita in Diretta 1.681.000-14.5%.

Su Rai 2 Ore 14 516.000-3.9%. Detto Fatto 495.000-4.7%.

Su Rai 3 #Maestri 378.000-3.5%. Aspettando Geo 666.000-6.7%. Geo 1.322.000-11.6%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.644.000-22.5%. Amici 1.811.000-17.9%. Pomeriggio Cinque 1.688.000 -14.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 823.000 persone con 6.3%.

Su Italia 1 Mom 277.000-2.8%. Superstore 237.000-2.4%. Friends 229.000- 2.2%.

Su La 7 Tagadà 330.000-2.9%. Tagadoc 180.000-1.8%.

Su Tv8 Vite da Copertina 130.000 con 1.2%.

Su NOVE Il Contadino Cerca Moglie 131.000 con 1.1%.

Ascolti Tv giovedì 7 ottobre 2021, seconda serata

Porta a Porta al 9.5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 719.000 telespettatori con 9.5%.

Su Rai 2 Amore e Libertà – Masaniello 162.000 spettatori con 2.5%

Su Rai 3 Illuminate- Susanna Agnelli 471.000-3.3%. Tg3 Linea Notte 291.000-3.9%.

Su Rete 4 Pensa in Grande 199.000 spettatori con 5.2%.

Su Italia 1 IZombie 153.000-3.1%; 105.000-3.2%.

