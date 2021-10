Ascolti Tv giovedì 28 ottobre 2021, Fino all’Ultimo Battito 22.6%, Andiamo a Quel Paese 10.4%

Condividi su







Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021. La fiction I Bastardi di Pizzofalcone di Rai 1 vince di poco nel prime time superando il GF Vip 6, in onda su Canale 5. Bassi ascolti invece per Quelli che il Lunedì. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha registrato 4.461.000 telespettatori con 21%.

Su Rai 2 Quelli che il Lunedì è seguito da 601.000 spettatori con 2.6%.

Su Rai 3 Report ha registrato 2.304.000 telespettatori con 10.4%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.013.000 persone con 20.4%. è visto da 3.013.000 persone con 20.4%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica è seguito da 750.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Final Score ha registrato 1.019.000 spettatori con 4.7%.

Su La 7 The Interpreter 378.000 spettatori con 1.9%.

Su Tv8 Spider Man 322.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Little Big Italy 483.000 con 2.1%; 248.000 con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, la fascia preserale Studio Aperto Mag al 3% Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei 6 2.926.000 con 19.6%. L’Eredità 4.378.000 con 23.2%. Su Rai 2 Blue Bloods 365.000 con 2.2%.NCIS – Unità Anticrimine 846.000 con 4%. Su Rai 3 TGR 2.869.000 con 15%. Blob 1.198.000 con 5.5%. Su Canale 5 Caduta Libera-Inizia la Sfida 2.131.000 con 15.1%. Caduta Libera 3.478.000 con 19.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 988.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 489.000 con 3%. CSI 622.000 con 3%. Su La 7 Ghost Whisperer 220.000 con 1.7%- 242.000 con 1.4%. Su Tv8 Piatto Ricco 243.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Cash or Trash- Chi Offre di Più 212.000 con 1%. Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, l’access prime time Un Posto al sole supera Otto e Mezzo Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.954.000 telespettatori con 20.5%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 891.000 spettatori con 3.7%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.308.000 con 5.7%. Un Posto al Sole 1.789.000 con 7.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.089.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.078.000 con 4.6%- 957.000 con 3.9%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine è visto da 1.235.000 persone con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.739.000 spettatori con 7.2%. Su Tv8 Guess My Age 381.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 439.000 con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, daytime mattutino

Radio 2 Social Club quasi al 5%

Su Rai 1 Storie Italiane 943.000-17.9%;837.000-13.2%. Il meglio di E’ Sempre Mezzogiorno 1.442.000 con 13.4%. 943.000-17.9%;837.000-13.2%. Il1.442.000 con 13.4%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 259.000-4.8%. I Fatti Vostri 561.000 con 8.3%- 908.000 con 8.8%.

Su Rai 3 Agorà 417.000 con 7.7%. Agorà Extra 424.000 con 8.1%. Elisir 520.000 con 2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.101.000 con 20.3%-936.000 con 18%. Forum 1.554.000 con 18.9%.

Su Rete 4 Hazzard 63.000-1.2%; 121.000-2.3%. Il Segreto 189.000 con 1.7%.

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù 311.000-3.5%. GF Vip daytime 862.000- 6.9%. Sport Mediaset 979.000- 7%.

Su La 7 L’Aria che Tira 347 .000 con 4.2%-439.000 con 3.3%.

Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, day time pomeridiano

Geo all’11.7%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.603.000 con 13%. La Vita in Diretta 1.656.000-16%; 2.002.000 -17.4%.

Su Rai 2 Ore 14 584.000 con 4.4%. Detto Fatto 437.000 con 4.1%.

Su Rai 3 #Maestri 493.000-4.5%. Aspettando Geo 743.000-7.4%. Geo 1.349.000-11.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.611.000-22.3%. Amici 1.858.000-18.3%. Pomeriggio Cinque 1.409.000 -13.4%; 1.642.000-14.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 748.000 persone con 5.8%.

Su Italia 1 Young Sheldon 442.000-4%. Big Bang Theory 434.000-4.2%). Mom 318.000- 3.2%.

Su La 7 Tagadà 338.000 con 3%. Tagadoc 192.000 con 1.8%.

Su Tv8 Il Primo Raccolto 264.000-2.6%. Vite da Copertina 129.000-1.2%.

Ascolti Tv lunedì 25 ottobre 2021, seconda serata

La Versione di Fiorella debutta al 7.4%

Su Rai 1 Sette Storie Speciale 754.000 con 7.3%. S’è Fatta Notte 311.000 con 5.3%.

Su Rai 2 Un Fidanzato per Mia Moglie 336.000 con 2.5%. The Blacklist 115.000 con 1.7%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 1.050.000 con 7.4%. TG3 Lineanotte 553.000 con 6.6%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 551.000 spettatori con 16.4%.

Su Rete 4 Gone è visto da 105.000 persone con 2.2%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 402.000 spettatori con 6.2%.

Condividi su