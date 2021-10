Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, Tale e Quale Show 21.8%, GF Vip 17.2%

Condividi su







Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021. Tale e Quale Show vince ancora una volta nel prime time superando il reality GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Bassi ascolti per Le Iene Show. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato 4.250.000 telespettatori con 21.8%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.226.000 con 5.2%. The Residence 793.000 con 4.2%.

Su Rai 3 DIA 1991- Parlare poco, apparire mai 758.000 spettatori con 3.4%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 2.630.000 persone con 17.2%.

Su Rete 4 Quarto Grado è seguito da 898.000 spettatori con 5.2%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato 990.000 spettatori con 6.1%.

Su La 7 Propaganda Live 717.000 spettatori con 4.3%.

Su Tv8 Gomorra – La Serie 409.000 con 1.9%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.042.000 con 4.7%.

Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, la fascia preserale Blob quasi al 6% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida del Sette 3.026.000 con 20%. L’Eredità 4.162.000 con 22.5%. Su Rai 2 Blue Bloods 401.000 con 2.4%. NCIS Los Angeles 776.000 con 3.8%. Su Rai 3 TGR 2.952.000 con 15.4%. Blob 1.209.000 con 5.9%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.418.000 con 16.8%. Caduta Libera 3.603.000 con 20.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 880.000 spettatori con 4.2%. Su Italia 1 CSI 466.000 telespettatori con 2.3%. Su La 7 Ghost Whisperer 137.000 con 1%- 233.000 con 1.3%. Su Tv8 Piatto Ricco 255.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash 207.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.778.000 telespettatori con 20.5%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.089.000 con 4.7%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.409.000 con 6.3%. Un Posto al Sole 1.729.000 con 7.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.610.000 persone con 15.5%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.104.000 con 4.9%- 1.078.000 con 4.6%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.113.000 persone con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.613.000 spettatori con 6.9%. Su Tv8 Guess my Age 444.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Deal with It-Stai al Gioco 442.000 con 1.9%.

Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 990.000-19.2%; 1.053.000-16.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.759.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 225.000-4.3%. I Fatti Vostri 463.000-7.4%; 860.000-8.9%.

Su Rai 3 Agorà 381.000-7.3%. Agorà Extra 314.000-6.1%. Elisir 306.000 con 5.4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.027.000-19.6%; 969.000-18.8%. Forum 1.315.000 con 17.4%.

Su Rete 4 The Closer 35.000 con 0.7%. Il Segreto 210.000 con 2%.

Su Italia 1 GF Vip 658.000 con 5.4%. Sport Mediaset 697.000 con 5.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira 228.000 con 4%- 389.000 con 3.7%.

Su Tv8 4 Ristoranti 68.000 con 1%. 4 Hotel 177.000 con 1.5%.

Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, day time pomeridiano

Amici al 20.5%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.527.000-11.5%. Incontro Biden e Draghi 1.420.000-13.4%. La Vita in Diretta 2.054.000-17.4%.

Su Rai 2 Ore 14 728.000-5.7%. Detto Fatto 495.000-4.9%. Mission Beauty 295.000-2.9%.

Su Rai 3 #Maestri 377.000-3.6%. Aspettando Geo 669.000 – 6.9%. Geo 1.259.000-11.1%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.684.000-23.2%. Amici 1.984.000-20.5%. Pomeriggio Cinque 1.531.000 -14.9%; 1.760.000-14.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 750.000 persone con 5.9%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 384.000 con 3.7%. Due Uomini e Mezzo 256.000 con 2.5%.

Su La 7 Tagadà 306.000 con 2.8%. Tagadoc 147.000 con 1.5%.

Su Tv8 Vite da Copertina 159.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv venerdì 29 ottobre 2021, seconda serata

Tg5 quasi al 18%

Su Rai 1 TV7 ha registrato 768.000 telespettatori con 9.5%.

Su Rai 2 Onorevoli Confessioni è seguito da 206.000 spettatori con 2.1%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 307.000 spettatori con 2%.

Su Canale 5 Tg5 è visto da 606.000 persone con 17.9%.

Su Rete 4 Caccia alla Spia – The Enemy 201.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 I Griffin 255.000 con 4.7%- 165.000 con 4.1%.

