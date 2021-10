Tale e Quale Show diretta 29 ottobre: tutte le esibizioni della settima puntata

Condividi su







Questa sera, venerdì 29 ottobre, va in onda la nona puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Nell’ottava puntata Pedro ha dovuto lasciare il tendone, mentre Lola si è guadagnata il grembiule blu. La puntata, tutta a tema alcolico dal nome “Ci vuole spirito”, ha ospitato l’attrice Marisa Laurito durante la prova tecnica.

La prova a sorpresa, consisteva nel dover ricreare un copioso banchetto stile October fest per i giudici.

Per questa nona puntata è prevista una trasferta “idilliaca” in Trentino.

Bake Off Italia 9 puntata 29 ottobre – Diretta

Benedetta Parodi avvia la nona puntata di Bake Off Italia 9. La conduttrice, Ernst Knam e Damiano Carrara spiegano subito cosa dovranno preparare i giudici per la prima prova.

La prova creativa prevede la creazione di una “Torta Settimo cielo“, ovvero una torta paradiso in sette piani con sette farciture diverse.

Il tempo a disposizione è di 140 minuti.

Bake Off Italia 9 puntata 29 ottobre – Gli assaggi della prova creativa

Gloria è la prima a presentare la sua torta con sette creme diverse, purtroppo però per Damiano non è una vera e propria torta paradiso, al contrario di quanto pensi Knam. Roberto è stato molto sfortunato perché, a pochi minuti dalla fine, la sua torta è caduta, perdendo così quattro strati. Nonostante questo il dolce piace ai giudici. La torta di Lola entusiasma i giudici, sia per quanto riguarda l’aspetto sia per il sapore. Enrico colpisce in particolare per il sapore complessivo del suo dolce. Complimenti anche per Natascia che riceve un “brava” forte e chiaro da parte di Knam.

Peperita, quest’oggi nei panni di Maria De Filippi, presenta una torta non troppo bella, ma comunque valida e buona dai due giudici; quella di Patrizia, invece, necessita di più farcitura e frutta. La Torta Paradiso di Gerardo non convince Knam e Damiano, sia per mancanza di crema, sia per l’aspetto esteriore. Daniela, al contrario, presenta la torta “più buona” assaggiata fino ad ora secondo Knam. Simone ha osato con una torta farcita ai sette cioccolati, in onore di Knam, e infatti non delude per niente i giudici, secondo i quali ha fatto un buon lavoro.

La prova tecnica in Trentino

Per la prova tecnica gli aspiranti pasticcieri si spostano in Trentino, nella Valle di Non.

Dovranno ricreare la torta con la mela Renetta di Damiano. Lola, che ha il grembiule, può decidere di usufruire di un massimo di tre suggerimenti durante la preparazione del dolce. Secondo il passaggio misterioso ai pasticcieri non verrà rivelato il numero di mele che serviranno per la decorazione, la crema, e la preparazione di base.

La prova è ormai e avviata, quando Patrizia non si sente bene e non può procedere con la prova. Intanto, Lola rifiuta i tre suggerimenti previsti, perché accettarli significherebbe fermarsi rispettivamente per 5, 10 e 15 minuti.

La classifica è la seguente: all’ultimo posto c’è Daniela, successivamente Lola all’ottavo, Gerardo al settimo, Roberto al sesto e al quinto posto Simone. Il quarto posto è di Gloria, il terzo di Peperita, il secondo di Natascia e il primo di Enrico.

La prova a sorpresa di Clelia

Per la prova a sorpresa i tre giudici e Benedetta Parodi interpretano ognuno un dio greco differente. I concorrenti dovranno preparare un banchetto che esalti la cucina greca, accontentando le richieste dei quattro giudici. Damiano, nei panni di Hermes, desidera un dolce al miele, mentre Clelia, che rappresenta Era, chiede un dolce allo yogurt greco da gustare al cucchiaio. Knam è il dio Zeus e richiede una torta che valorizzi l’uva. Infine, Benedetta, ovvero la dea Afrodite, informa i concorrenti di non dover cucinare da soli, bensì in coppia. Le coppie verranno formate a sorte e lavoreranno a staffetta: uno cucina e l’altro consiglia, poi, ogni 30 minuti dovranno switcharsi.

Il tempo a disposizione previsto è di 150 minuti.

Le coppie sono così formate: Enrico e Roberto, Peperita e Patrizia, Simone e Lola, Gerardo e Daniela, Natascia e Gloria.

Al termine degli assaggi, Clelia affida il grembiule blu a Peperita.

L’elenco dei pasticcieri che passano automaticamente la puntata è il seguente: Enrico, Gloria, Lola, Simone, Natascia, Daniela.Restano Roberto, Gerardo e Patrizia.

Quando Knam sta per decretare l’eliminato della nona puntata, interviene Clelia con un messaggio da Hermes, secondo cui non ci sarà nessuna eliminazione.

Condividi su