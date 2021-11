Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, Cuori 17.1%, All Together Now 13.5%

Condividi su







Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021. La fiction Cuori, seppur in calo rispetto alla scorsa settimana, vince sulla prima puntata della nuova edizione di All Together Now. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 3.356.000 telespettatori con 17.1%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 904.000 con 4.1%. NCIS New Orleans 893.000 con 4.2%. 904.000 con 4.1%.893.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa 2.297.000 con 10.4%. Che Tempo che Fa-Il Tavolo 1.541.000 con 8.4%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 2.378.000 persone con 13.5%. è visto da 2.378.000 persone con 13.5%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 615.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 World War Z ha registrato 800.000 spettatori con 4.1%.

Su La 7 Atlantide 450.000 spettatori con 2.8%.

Su Tv8 MasterChef Italia 463.000 con 2.6%.

Su NOVE Ex- Amici come Prima 266.000 con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 4.9% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sei 2.937.000 con 16.4%. L’Eredità 3.968.000 con 20.7%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 872.000 con 4.9%. Squadra Speciale Cobra 11 706.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR è seguito da 2.768.000 spettatori con 14.3%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.599.000 con 14.9%. Caduta Libera 3.086.000 con 16.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 860.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 CSI ha registrato 605.000 telespettatori con 3%. Su La 7 Ghost Whisperer 142.000 con 0.9%- 217.000 con 1.2%. Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, l’access prime time In Onda al 3.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.375.000 telespettatori con 19.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.785.000 persone con 12.8%. Su Rete 4 Controcorrente 996.000 con 4.7%- 961.000-4.4%. Su Italia 1 NCIS è seguito da 1.008.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 In Onda 785.000 spettatori con 3.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 520.000 spettatori con 2.4%. Su NOVE Little Big Italy 332.000 con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, daytime mattutino

Melaverde al 15.4%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 1.009.000-19.1%; 1.737.000-22.4%. Linea Verde 3.065.000 con 20.7%.

Su Rai 2 O anche No 111.000 con 1.4%. Citofonare Rai 2 431.000 con 3.8%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 315.000 con 4.2%. Mi Manda Raitre 311.000 con 3.8%.

Su Canale 5 Melaverde Editing 986.000 con 11.2%. Melaverde 1.947.000 con 15.4%.

Su Rete 4 Cuore contro Cuore 86.000 con 1.2%. Dalla Parte degli Animali 184.000 con 2.1%.

Su Italia 1 The Little Witch- La Piccola Strega 392.000- 4.7%. Sport Mediaset XXL 957.000-5.9%.

Su La 7 Omnibus 141.000 con 3.4%- 160.000 con 2.1%. L’Ingrediente Perfetto 89.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, day time pomeridiano

Da Noi…A Ruota Libera al 10.6%

Su Rai 1 Domenica In 445.000-15.8%; 2.045.000-14.2%. Da Noi… A Ruota Libera 1.728.000-10.6%.

Su Rai 2 Mompracem 486.000-3.2%. Shakespeare e Hathaway 555.000-3.7%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.100.000-7.5%. Mezz’Ora in Più-Il Mondo che Verrà 804.000-5.9%. Kilimangiaro 691.000-4.8%- 1.339.000-8.3%.

Su Canale 5 Amici 2.966.000-20.2%. Verissimo 2.986.000-21.3%.Verissimo- Giri di Valzer 2.949.000-18.2%.

Su Rete 4 Air Force- Aquile d’Acciaio 449.000 spettatori con 3.2%.

Su Italia 1 Canterville-Un Fantasma per Antenato 410.000-2.9%.

Su La 7 Non è l’Arena 290.000 telespettatori con 2%.

Ascolti Tv domenica 31 ottobre 2021, seconda serata

Speciale Tg1 al 9.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 906.000 telespettatori con 9.3%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.140.000-9.1%. L’Altra DS 385.000-5.9%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 493.000 spettatori con 4.9%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 570.000 persone con 9.5%.

Su Rete 4 Confessione Reporter è visto da 141.000 persone con 2.3%.

Su Italia 1 Pressing Serie A 378.000 spettatori con 6.1%.

