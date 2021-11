Uomini e Donne anticipazioni: Gemma rivuole Costabile, Ida esce con Diego?

Condividi su







Uomini e donne Ida esce: il 30 e 31 ottobre sono state registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro della nuova narrazione le protagoniste assolute della trasmissione: Gemma, Isabella e Ida, che esce. Ma poi succede qualcosa di clamoroso.

Uomini e Donne registrazioni 30 ottobre: Gemma Galgani vuole tornare con Costabile

Si parte con Gemma Galgani. La dama torinese è al centro di nuove discussioni che animano entrambi i parterre, maschile e femminile. L’ex di Giorgio Manetti sembra essere sempre più confusa circa i suoi sentimenti. Nelle scorse puntate Gemma aveva scelto di chiudere con Costabile.

Ora tutto sembra essere cambiato. Gemma ci ha ripensato. La Galgani dichiara di essere ancora presa da lui. Questo è bastato a far andare su tutte le furie Tina Cipollari, che ha così preso al balzo l’occasione per attaccare e criticare la dama torinese. Gemma è presente ormai da più di un decennio in televisione per cercare la sua anima gemella.

Nuovi attacchi contro Isabella: Tina Cipollari la difende

Sul fronte del trono over non sono mancate discussioni neanche con Isabella. La dama ormai è rientrata nel programma dopo un breve allontanamento. Sempre più contestata Isabella non trova neanche appoggio.in Gianni Sperti.

L’unica persona che è sempre a fianco di Isabella e che la sostiene pubblicamente è Tina Cipollari. Probabilmente perché la dama è la competitor numero uno di Gemma Galgani all’interno del parterre femminile di Uomini e Donne.

Isabella è sempre più attaccata in trasmissione ed è al centro del fuoco incrociato delle critiche di dame e cavalieri. In particolar modo ad attaccarla è Armando. Abbiamo parlato già di Gemma e Isabella, che è accaduto, invece, all’altra protagonista assoluta del parterre femminile di Uomini e Donne trono over?

Uomini e Donne registrazioni 30 e 31 ottobre: Ida esce con Diego, anzi no

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Ida Platano. La parrucchiera siciliana trasferita ormai da anni a Brescia continua a essere al centro della narrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Archiviata la sua frequentazione con Marcello Messina la dama bresciana sta ormai vivendo una conoscenza con Diego. I due hanno dimostrato di avere un grande feeling e non solo. Ida e Diego hanno preso una clamorosa decisione che ha sorpreso tutti.

A Uomini e donne Ida esce dal programma con Diego. La Platano ed il cavaliere hanno deciso infatti di uscire insieme dal programma e vivere la loro storia lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere. I presenti sono rimasti tutti molto sorpresi e hanno augurato grande felicità alla coppia.

Ida ha scelto di uscire dallo studio con una romantica pioggia di petali rossi che scendevano dall’alto. Prima di andare via la dama bresciana ha chiesto di avere un chiarimento circa il battibecco avuto con Tina Cipollari.

Uomini e Donne Ida esce insieme a Diego? Il cavaliere ci ripensa

La decisione di Ida di parlare di questo, piuttosto che godersi il momento romantico con Diego, ha indisposto non poco il cavaliere che si è sentito messo da parte. Colpo di scena a Uomini e Donne per le registrazioni 30 e 31 ottobre 2021. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che Diego ha deciso di non uscire più dalla trasmissione.

Il cavaliere stizzito ha chiesto a Maria De Filippi di tornare a sedere nel parterre maschile del trono over. I due quindi non sono più usciti insieme dal programma. A questo punto Ida è stata sopraffatta dalla delusione e si è sciolta in un fiume di lacrime.

Uomini e Donne registrazioni: Matteo Ranieri nuovo tronista

Sul fronte del trono classico di Uomini e Donne le registrazioni del 30 e 31 ottobre svelano che inizia il trono di Matteo Ranieri. Dopo la cacciata di Joele Milan e la scelta di Matteo Fioravanti è arrivato in studio infatti un nuovo tronista scelto da Maria De Filippi.

L’ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni è pronto ormai per tuffarsi nella nuova avventura a Uomini e Donne. Nelle prossime registrazioni quindi Matteo inizierà la sua nuova avventura al fianco di Andrea Nicola e Roberta i cui percorsi già sono in evoluzione.

Nel corso della nuova registrazione Matteo Ranieri avrà così la possibilità di conoscere le corteggiatrici, che hanno già accettato di partecipare all’appuntamento al buio.

