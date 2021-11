Condividi su







Questa sera, 1 novembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 1 novembre 2021, scontro tra Alex, Aldo e Gianmaria

Inizia il programma. Vediamo alcune immagini della festa di Halloween e soprattutto scopriamo che tra Alex e Gianmaria c’è stato un duro scontro.

“L’ho apprezzato perché finalmente ho conosciuto Alessandro Gabelli e non Alex Belli. L’ho visto senza le sovrastrutture” – afferma Gianmaria. Alex contesta il fatto che Gianmaria non abbia cercato il chiarimento con lui, ma che abbia atteso che fosse lui ad affrontare il discorso (complice anche l’ebbrezza data dal vino bevuto durante la festa).

Alex ritiene che Gianmaria abbia gestito male il suo percorso nella casa e le sue questioni sentimentali, dimostrando mancanza di carattere. Nella notte Belli si è confrontato anche con Sophie, che ha convenuto sul fatto che Gianmaria non sappia mostrare il proprio charme con naturalezza, essendo abituato a fare regali ed offrire cene “nella vita reale”.

Sono sempre più chiari gli schieramenti nella casa.

Gf vip 6, una sorpresa per Giucas

Iva Zanicchi fa uno scherzo a Giucas Casella. La Zanicchi finge di essere una signora interessata a fare accoppiare il proprio cane, Pippo, con Nina, la cagnolina di Giucas. Iva entra poi nella casa e Casella le urla “Io ti amoooo”. I due raccontano di essere amici di vecchia data.

Si torna a parlare di Alex. Belli prova una forte antipatia anche nei confronti di Aldo Montano, che viene visto come campione olimpico che vuole mantenere il proprio status di superiorità. “Pensi che quando mi guardano in faccia io non sappia cosa dicono? So le persone che mentono e le aspetto al varco” – ha rivelato a Gianmaria. “Io, Alex Belli, sono uscito allo scoperto? Tu quando esci allo scoperto? Ti aspetto” – ha aggiunto in confessionale.

Gf vip 6, Alex vs Aldo

Montano ride dell’ebbrezza di Alex, chiedendogli quanto avesse bevuto quando si è lasciato andare a queste esternazioni. “Non ho nessuna forzatura in quello che faccio. Se ha qualcosa da dirmi me lo può dire. L’ha fatta un po’ recitata e teatrale in Confessionale” – chiosa.

Davide dichiara il proprio affetto nei confronti di Alex, ma svela di ritenere che abbia esagerato nei modi usati parlando di Aldo. “Noi siamo qui non per portare la nostra professionalità, ma la nostra persona. Aldo, come altre persone, come Jo, tende spesso a non esporsi” – aggiunge Soleil. “Io ho una chiara antipatia nei tuoi confronti e non ho problemi ad espormi” – risponde Aldo.

“Alex ultimamente ha la cresta molto alta ed ha una critica per tutti. Quante volte ho sentito dire da te Alex falso ipocrita nei confronti di qualcuno? Sei stato molto incoerente con Gianmaria. Tu sei stato il primo a baciare Sophie e Soleil. Cerchi di abbassare gli altri per segnare il territorio. Predichi bene e razzoli male” – dice Adriana attaccando Alex.

Gf vip 6, il doloroso passato di Francesca

Scopriamo il doloroso passato di Francesca Cipriani. Il papà se ne è andato quando aveva solo 7 anni e lei ha sofferto molto il distacco. “Dormivo sempre perchè magari nei sogni trovavo di meglio. La realtà che vivevo era così insomma…” – racconta Francesca. La Cipriani racconta che ancora oggi si rifugia nel sonno quando la realtà è troppo dura.

Stasera il padre, che vive in America, le manda un dolce videomessaggio. “Abbiamo perso dei pezzi di vita quotidiana insieme, ma sono fiero di te. Sei pura dentro e questo tuo essere buona è per me il regalo più bello che la vita mi potesse fare” – le dice il papà.

La Cipriani racconta di essere stata vittima di bullismo a scuola e di aver subito le angherie dei propri compagni. La vita per lei era diventata tanto difficile, da farle desiderare di morire. “La cosa più bella per me sarebbe stato non esserci più” – svela. La sua adolescenza è stata un vero inferno e oggi Francesca dice, agli adolescenti che vivono lo stesso dolore, di essere forti perchè il mondo è cattivo, ma la vita non è solo questo e dopo ripaga.

Gf vip 6, 1 novembre 2021, Iva e Katia pazze di Alberto Sordi

Katia parla nuovamente della sua liason con Alberto Sordi. Dopo il racconto della Ricciarelli (nel corso della scorsa puntata), anche Iva Zanicchi si aggiunge a lei e svela di aver avuto un flirt con Sordi. Iva spiega però di essere fuggita dopo essersi sentita male per aver bevuto troppo. Ancora dopo anni, Alberto le avrebbe detto: “Non sai cosa ti sei persa”.

“Mi voleva bene e mi amava. Sai come mi chiamava? Pancottona” – dice Katia, specificando che tra lei e Sordi c’è stato un vero sentimento. “A me diceva Zanicchina” – ribatte Iva.

Gf vip 6, 1 novembre 2021, “Bye bitch” ed ipnosi

Sonia ed Adriana continuano a discutere sull’espressione usata da Soleil nei confronti di Raffaella Fico. “Bye bitch” sarebbe infatti offensivo nei confronti di una mamma. “Se una persona dice bitch ad un’altra persona, soprattutto nel caso di Soleil che è una ragazza intelligente, la vuole provocare ed offendere” – dice Raffaella. “Ti voleva provocare, ma Bye bitch è un intercalare” – risponde Sonia.

Alfonso invita Giucas in studio per portare a termine una sfida che il “mago” gli ha lanciato la scorsa puntata. Casella ha infatti provocato Signorini, dicendogli che sarebbe riuscito ad ipnotizzarlo.

