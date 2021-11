Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, La scelta di Maria 17.6%, D’Iva 13.2%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021. La scelta di Maria, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando il primo appuntamento di D’Iva, dedicato ad Iva Zanicchi. Bassi ascolti per Quelli che. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 La scelta di Maria ha registrato 3.977.000 telespettatori con 17.6%.

Su Rai 2 Quelli che è seguito da 563.000 spettatori con 2.7%. è seguito da 563.000 spettatori con 2.7%.

Su Rai 3 Che Fine ha fatto Baby Jane? ha registrato 987.000 telespettatori con 4.6%.

Su Canale 5 D’Iva è visto da 1.985.000 persone con 13.2%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio è seguito da 899.000 spettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Jack Reacher – La prova decisiva 1.541.000 spettatori con 7.9%.

Su La 7 Piazzapulita 840.000 spettatori con 5.1%.

Su Tv8 Roma-Bodo Glimt 967.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, la fascia preserale Tempesta d’Amore al 4.2% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.204.000 con 20.1%. L’Eredità 4.498.000 con 23.6%. Su Rai 2 Blue Bloods 426.000 con 2.4%. N.C.I.S. New Orleans 764.000 con 3.6%. Su Rai 3 Tg Regione 2.900.000 con 14.6%. Blob 1.059.000 con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.243.000 con 14.6%. Caduta Libera! 3.424.000 con 18.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 908.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine 517.000 telespettatori con 2.5%. Su La 7 Ghost Whisperer 195.000 con 1.3%; 241.000 con 1.3%. Su Tv8 Piatto Ricco 298.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 177.000 con 0.9%. Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti – Il Ritorno al 21.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.169.000 telespettatori con 21.4%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 757.000 spettatori con 3.1%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.242.000 con 5.4%. Un Posto al Sole 1.735.000 con 7.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.597.000 persone con 14.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 956.000 con 4.1%- 940.000 con 3.9%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.129.000 telespettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.726.000 spettatori con 7.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 410.000 con 1.7%.

Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, daytime mattutino

In crescita I Fatti Vostri

Su Rai 1 Giornata Forze Armate 891.000-17.9. Storie Italiane 938.000-18.9%; 913.000-15.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.595.000-14.9%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 262.000-5%.I Fatti Vostri 577.000-8.7%; 1.027.000-9.9%.

Su Rai 3 Agorà 408.000-7.5%. Agorà Extra 258.000-5.2%. Elisir 335.000-5.7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.025.000-19.4%; 928.000-18.8%. Forum 1.426.000 con 18%.

Su Rete 4 Hazzard 113.000-2.3%. Il Segreto 172.000-1.6%.

Su Italia 1 GF Vip 6 daytime 656.000-5.1%. Sport Mediaset 827.000-5.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira 301.000 con 5%- 412.000 con 3.8%.

Su Tv8 4 Ristoranti 71.000-0.9%. 4 Hotel 130.000-1%.

Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 14.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.786.000-14.3%. La Vita in Diretta 1.892.000-17.5%; 2.425.000-19.1%.

Su Rai 2 Ore 14 575.000-4.3%. Detto Fatto 487.000-4.6%. Una Parola di Troppo 393.000- 3.5%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 926.000 con 8.8%. Geo 1.597.000 con 12.4%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.543.000-21.6%. Amici 1.864.000-18.3%. Pomeriggio Cinque 1.382.000- 12.3%; 1.747.000-13.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 926.000 con 7.1%. Hamburg Distretto 21 403.000 con 3.9%.

Su Italia 1 Young Sheldon 450.000 con 4%. Big Bang Theory 416.000 con 4%.

Su La 7 Tagadà 338.000 con 3%. Tagadoc 175.000 con 1.6%.

Su Tv8 Un Natale in famiglia 212.000 con 2.1%. Vite da Copertina 103.000 con 0.9%.

Ascolti Tv giovedì 4 novembre 2021, seconda serata

Anni 20 Notte al 2%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 524.000 telespettatori con 6.9%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte è seguito da 155.000 spettatori con 2%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella è visto da 410.000 persone con 3.2%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 421.000 spettatori con 12%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato 191.000 telespettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Self/less 405.000 telespettatori con 6.8%.

Su La 7 TgLa7 176.000 spettatori con 3.6%.

Condividi su