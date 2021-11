Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, Tu si que vales 27.9%, Ballando con le Stelle 20.5%

Condividi su







Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021. Tu si que vales vince ancora nel prime time superando Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci è in lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle 3.653.000 con 20.5%. Tutti in Pista 4.155.000 spettatori con 18.9%.

Su Rai 2 S.W.A.T. ha registrato 1.030.000 telespettatori con 4.7%.

Su Rai 3 Indovina chi Viene a Cena è seguito da 1.017.000 spettatori con 5.1%.

Su Rete 4 Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro 510.000 spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 I Simpson è visto da 540.000 persone con 2.6%.

Su La 7 Versailles 235.000 spettatori con 1.3%.

Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 345.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante 291.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, la fascia preserale L’Eredità vince ancora su Caduta Libera Su Rai 1 L’Eredità Weekend-La Sfida dei 7 2.985.000 con 17.5%. L’Eredità 4.085.000 con 21.5%. Su Rai 2 Dribbling 311.000 con 1.8%. FBI 671.000 con 3.3%. Su Rai 3 TG Regione 2.496.000 con 12.9%. Blob 1.016.000 con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida 2.469.000 con 14.9%. Caduta Libera! Il Weekend 3.257.000 con 17.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è seguito da 807.000 spettatori con 3.9%. Su Italia 1 CSI è visto da 415.000 persone con 2.1%. Su NOVE Il Contadino cerca Moglie 144.000 con 0.8%. Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, l’access prime time Striscia la Notizia al 18.8% Su Rai 3 Le Parole è seguito da 1.427.000 spettatori con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.158.000 persone con 18.8%. Su Rete 4 Controcorrente 973.000 con 4.5%-937.000 con 4.2%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.018.000 persone con 4.6%. Su La 7 In Onda 927.000 telespettatori con 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti 373.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Fratelli di Crozza 363.000 con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, daytime mattutino

Dolce quiz al 4.1%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 1.337.000-21.1%;1.078.000-18.3%. Buongiorno Benessere 936.000 -15.6%. Linea Verde Start 1.309.000-13.6%.

Su Rai 2 Check Up 224.000 con 3.1%. Dolce Quiz 442.000 con 4.1%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 362.000-5.8%. Mi Manda Raitre 418.000-6.9%. TG3 1.010.000-10.6%.

Su Canale 5 X Style 556.000 con 8.8%. Forum 1.263.000 con 14.1%.

Su Rete 4 Il Bello, il Brutto, il Cretino 173.000-2.8%. Il Segreto 191.000-1.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 862.000 spettatori con 5.5%.

Su La 7 Coffee Break Sabato 131.000 con 2.2%. Tutto ciò che piace 116.000 con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, day time pomeridiano

Tv Talk all’ 8.2%

Su Rai 1 Linea Blu 1.898.000 con 12.7%. Italia Sì 1.822.000 con 12.3%.

Su Rai 2 Il Provinciale 583.000 con 3.8%. La Dottoressa dell’Isola 558.000 con 4.4%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.021.000-8.2%. Frontiere 849.000-6.9%. Report 1.072.000-7.2%.

Su Canale 5 Scene da un Matrimonio 1.918.000-13.6%. Verissimo 2.268.000-18.1%. Verissimo-Giri di Valzer 2.375.000-16%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 831.000 persone con 5.7%.

Su Italia 1 Matrix 442.000 con 3.4%. Shooter 323.000-2.4%; 333.000-2.3%.

Su La 7 Fiorentina-Inter Serie A Femminile 171.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 6 novembre 2021, seconda serata

Speciale Tg5 al 21.4%

Su Rai 1 Katie Fforde – La Casa dalla Porta Rossa 617.000 spettatori con 10.4%.

Su Rai 2 Italia all’Opera 301.000 con 1.6%. Tg2 Dossier 133.000 con 1%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 426.000 spettatori con 3.3%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 1.089.000 telespettatori con 21.4%.

Su Rete 4 Ancora Vivo è visto da 153.000 persone con 2.2%.

Su Italia 1 Land of the Lost 194.000 telespettatori con 1.9%.

Su Tv8 Prove del Gran Premio di F1 del Messico 374.000 con 2.7%.

