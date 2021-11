Domenica In 7 novembre, gli ospiti di Mara: Verdone, Littizzetto, Daniele, Pretelli, Orlando

Condividi su







Domenica In 7 novembre: Mara Venier torna con un nuovo appuntamento nel giorno del dì di festa dalle 14.00 su Rai1. Tanti gli ospiti in studio, tra cui Carlo Verdone, Luciana Littizzetto e Eleonora Daniele. Da Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Si parlerà ancora della morte di Rossano Rubicondi.

Domenica In 7 novembre anticipazioni ospiti: Mara Venier incontra Carlo Verdone

Si preannuncia una puntata ricca di ospiti quella di Domenica in 7 novembre. La padrona di casa, Mara Venier, è pronta ad intrattenere il pubblico televisivo con una scaletta destinata a far conoscere meglio i personaggi famosi. Si inizia con l’attore Carlo Verdone, che presenterà il suo nuovo progetto cinematografico ‘Vita da Carlo’.

Una serie tv in dieci episodi di circa 30 minuti l’uno e targata Amazon Prime Video. Un soggetto inedito per l’attore romano che stavolta racconta la sua vita, tra realtà e finzione. Come sempre Verdone riesce ad analizzare e reinterpretare in chiave comica le trasformazioni e le peculiarità della società moderna.

A cominciare dall’ossessione per i personaggi famosi a cui si chiedono solo e soltanto selfie, anche in circostanze impensabili. La serie Vita da Carlo, visibile sulla piattaforma streaming dal 5 novembre, è prodotta da Filmauro di Aurelio Luigi De Laurentiis e ha come co-protagonisti principali Max Tortora e Monica Guerritore.

Domenica In 7 novembre: Luciana Littizzetto e Eleonora Daniele

In collegamento con gli studi Rai di Milano ci sarà Luciana Littizzetto. Un dialogo a distanza, durante il quale non mancheranno simpatiche gag e battute divertenti, per alleggerire il pomeriggio festivo di Rai1. La conduttrice umorista parlerà del suo speciale rapporto con i figli, tema centrale del suo nuovo libro “Io mi fido di te-storia dei miei figli nati dal cuore”.

A seguire Eleonora Daniele protagonista di un’ampia intervista durante la quale si parlerà del legame speciale che aveva con suo fratello Luigi, scomparso nel 2015, e al quale ha dedicato un toccante il libro “Quando ti guardo negli occhi”.

Da Tale e Quale Show arrivano Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli

Tra gli ospiti di Domenica in 7 novembre ci sarà anche un volto molto amato dal pubblico del piccolo schermo: Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la notizia, poi concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha consolidato la sua notorietà e successo anche grazie alla partecipazione a Tale e Quale show condotto da Carlo Conti.

Pierpaolo Pretelli, ormai diventato un ospite fisso del salotto televisivo di Mara Venier, si esibirà con il brano Happy days. Ma non è tutto. Per il compagno di Giulia Salemi ci sarà anche un altro ruolo. A lui, infatti, è stato affidato il compito di gestire lo spazio dedicato al gioco telefonico di Domenica In 7 novembre.

Subito dopo Mara Venier parlerà con Stefania Orlando, che con Pretelli ha recentemente condiviso l’esperienza di Tale e Quale Show. Si prosegue poi con una pagina delicata, dedicata alla recente scomparsa di Rossano Rubicondi. Interverranno i genitori Claudio e Rosa, presenti in studio.

