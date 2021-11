Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, Cuori 17.7%, All Together Now 12.4%

Condividi su







Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021. La fiction Cuori in onda su Rai 1 vince nel prime time superando All Together Now, in lieve calo rispetto alla puntata d’esordio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 3.727.000 telespettatori con 17.7%. ha registrato 3.727.000 telespettatori con 17.7%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 945.000 con 3.9%.NCIS News Orleans 760.000 con 3.3%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.259.000 con 9.4%. Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.677.000-8.7%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 2.329.000 spettatori con 12.4%. è visto da 2.329.000 spettatori con 12.4%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 805.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Sherlock Holmes ha registrato 692.000 telespettatori con 3.4%.

Su La 7 Atlantide è visto da 420.000 persone con 2.5%.

Su Tv8 Masterchef Italia 10 517.000 spettatori con 2.3%.

Su NOVE Sei Giorni Sette Notti 368.000 con 1.7%.

Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi 352.000-1.5%; 456.000-2.2%.

Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 4.7% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 3.184.000 con 17%. L’Eredità 4.391.000 con 21.3%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 882.000 con 4.7%. Squadra Speciale Cobra 11 749.000 con 3.4%. Su Rai 3 TGR è seguito da 2.749.000 spettatori con 13%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.679.000 con 14.7%. Caduta Libera 3.345.000 con 16.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 819.000 persone con 3.6%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 607.000 con 3.1%. CSI 592.000 con 2.7%. Su La 7 Pronti a Morire 239.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 12.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno è seguito da 4.554.000 spettatori con 18.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.951.000 telespettatori con 12.2%. Su Rete 4 Controcorrente 983.000 con 4.2%- 835.000 con 3.5%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.035.000 persone con 4.3%. Su La 7 In Onda 815.000 spettatori con 3.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 469.000 spettatori con 2%. Su NOVE Little Big Italy 279.000 con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, daytime mattutino

Melaverde al 16.3%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 659.000-16.1%; 1.582.000-21.9%.Paesi che Vai 1.394.000-17.4%. Linea Verde 2.987.000-21.1%.

Su Rai 2 O Anche No 92.000-1.2%. Citofonare Rai2 454.000-4%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 420.000-6.5%. Mi Manda Rai3 446.000- 5.7%. Le Parole per Dirlo 316.000 -4%.

Su Canale 5 Santa Messa 1.079.000-13.5%. Melaverde Editing 1.073.000-12.4%. Melaverde 1.954.000-16.3%.

Su Rete 4 Casa Vianello 131.000-1.6%; 206.000-2.6%. Dalla Parte degli Animali 212.000- 2.5%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è seguito da 807.000 spettatori con 5%.

Su La 7 Omnibus 176.000-3%. L’Ingrediente Perfetto 104.000-1.2%. Artbox Speciale 89.00o- 0.7%.

Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, day time pomeridiano

Amici al 19.2%

Su Rai 1 Domenica In 2.859.000-17.5%; 2.509.000-16.9%. Da Noi A Ruota Libera 2.106.000-13.1%.

Su Rai 2 Lei è la Mia Follia 492.000 con 3.1%. Mompracem 505.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più 1.132.000- 7.4%. Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio 893.000-6.1%. Kilimangiaro 1.262.000-7.6%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.529.000-15%. Amici 2.982.000-19.2%. Verissimo 2.744.000- 18.7%. Verissimo Giro di Valzer 2.702.000-16.2%.

Su Rete 4 Taverna Paradiso è visto 266.000 persone con 1.8%.

Su Italia 1 Lucifer 372.000-2.4%; 305.000-2.1%. Walker 224.000-1.5%; 262.000-1.7%.

Su La 7 Non è L’Arena 217.000 spettatori con 1.4%.

Su Tv8 Moto 3 519.000-3.2%, Moto Gp 829.000-5.7%. Moto2 418.000-2.6%.

Ascolti Tv domenica 7 novembre 2021, seconda serata

La Domenica Sportiva al 9.2%

Su Rai 1 Speciale TG1 ha registrato 522.000 telespettatori con 5.8%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.050.000 con 9.2%. L’Altra DS 399.000 con 6.6%

Su Rai 3 TGR Mondo è seguito da 509.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 586.000 persone con 9.9%.

Su Rete 4 Confessione Reporter 151.000 spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Pressing 529.000 telespettatori con 5%.

Su Tv8 Formula 1 694.000 con 5.7%

Condividi su