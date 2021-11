Imma Tataranni 2 episodio Dai sassi alle stelle – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 1 propone oggi l’episodio Dai sassi alle stelle che fa parte della seconda stagione della serie Imma Tataranni – sostituto procuratore. Il prodotto si compone in tutto di quattro puntate che la prima rete di viale Mazzini manda in onda il martedì in prime time alle 21:20.

Imma Tataranni Dai sassi alle stelle – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Amato. Protagonisti principali sono Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri interpretati rispettivamente da Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Nel cast anche Massimiliano Gallo nel ruolo di Pietro De Ruggeri.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Matera in Basilicata. La produzione è di Rai Fiction in collaborazione con Ibc Movie e Rai Com. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia i cui titoli sono Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo, Come piante tra i sassi editi da Einaudi.

Imma Tataranni Dai sassi alle stelle – trama

Sul tetto del Centro di Geodesia di Matera è stato ritrovato il cadavere di Marta Ventura, una scienziata dipendente del Centro nonché amica e compagna di yoga di Diana, cancelliera di Imma. Marta è stata uccisa la notte precedente con un colpo di pistola.

Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma scopre che fin da quando era in Germania, Marta aveva avuto dei sospetti sulla diga di Montegerardo: problemi di stabilità e usure che col tempo, se trascurati, avrebbero potuto provocare una catastrofe ambientale. Ad aiutarla in questa ricostruzione è Gelsomina, ricercatrice collega della vittima. Imma, che pure è una paladina della lotta in difesa dell’ambiente e nemica del malaffare, non è convinta di questa pista e indirizza le sue indagini verso il più classico dei femminicidi.

La verità che scopre si rivela però completamente diversa: il delitto è nato da un’ambizione malata, dall’invidia e dalla rabbia.

In procura, Diana è sconvolta per la morte dell’amica. Imma le sta vicino più che può. Poi, cogliendo un indizio, viene presa da un sospetto: Calogiuri tradisce Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini! D’impulso gli fa una paternale, ma il maresciallo afferma di essere fedele alla fidanzata e che Imma non può intromettersi nella sua vita.

Spoiler finale

Una cosa simile accade anche a Samuel: tornato a Matera per Valentina, scopre che la ragazza che ama ancora e che ha lasciato qualche tempo prima, è corteggiata da Gabriele, al quale per questo sferra un pugno in pieno viso.

Valentina è sconvolta e sconfortata per quel gesto. Pietro invece è felice come non mai perché ha realizzato il suo sogno. Ma è una felicità che dura poco: una telefonata che arriva nel cuore della notte avverte che il locale è stato distrutto da un incendio. Quasi sicuramente doloso.

Imma Tataranni 2 – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati

Imma Tataranni – Vanessa Scalera

Ippazio Calogiuri – Alessio Lapice

Pietro De Ruggeri – Massimiliano Gallo

Diana De Santis – Barbara Ronchi

Alessandro Vitali – Carlo Buccirosso

Jessica Matarazzo – Ester Pantano

Dottor Taccardi – Carlo De Ruggieri

Laura Bartolini – Martina Catuzzi

Antonio Lamacchia – Nando Irene

Valentina De Ruggeri – Alice Azzariti

Sig.Ra De Ruggeri (Mamma Di Pietro) – Dora Romano

Sig.Ra Tataranni (Mamma Di Imma) – Lucia Zotti

Gabriele Vitali – Marcos Vinicius Piacentini

Giovanni Paolillo – Marco Todisco

Maria Moliterni – Monica Dugo

Manolo Pentasuglia – Paolo Sassanelli

Giulio Bruno – Pier Giorgio Bellocchio

Luigi Lombardi – Francesco Foti

Saverio Romaniello – Cesare Bocci

