All Together Now 7 novembre: diretta della seconda puntata

Domenica 7 novembre su Canale 5 va in onda la seconda puntata All Together Now- La musica è cambiata con Michelle Hunziker.

Dopo l’eliminazione della diciottenne Alice Cignoni, sono 13 i protagonisti ancora in gara. Si tratta di Gloria Tumbarello (18 anni), Matteo Stranieri (21 anni). E ancora Gaetano Schettini (41 anni), Michelle Perera (36 anni), Carlotta Loretucci (18 anni) e Michelangelo Falcone (21 anni).

A loro si uniscono Priscilla Cattaneo (24 anni), Vincenzo Cantiello (21 anni), Giacomo Voli (35 anni), Carola Campagna ( 24 anni), Jalisse Bascià (25 anni), Giovanni Arichetta (27 anni) e Samir Abass (22 anni).

I concorrenti si esibiscono dinanzi al Muro Umano, formato da artisti, discografici, personaggi dello spettacolo, e alla giuria composta da Rita Pavone, Anna Tatangelo, J Ax e Francesco Renga.

All Together Now, la diretta del 7 novembre

Nella diretta del 7 novembre, in apertura di puntata, Michelle Hunziker canta insieme ai quattro giudici Bongo cha cha cha.

