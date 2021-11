Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, Un Professore 25.3%, D’Iva 13.4%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021. La nuova fiction di Rai 1 Un professore con Alessandro Gassman vince nel prime time. Ancora bassi ascolti per Quelli che in onda su Rai 2. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Un Professore ha registrato 5.090.000 telespettatori con 25.3%.

Su Rai 2 Quelli Che è seguito da 512.000 spettatori con 2.5%.

Su Rai 3 Che Fine Ha Fatto Baby Jane? 665.000 spettatori con 3.1%.

Su Canale 5 D’Iva è visto da 1.969.000 persone con 13.4%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio è seguito da 801.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Jack Reacher – Punto di non ritorno 1.690.000 telespettatori con 8.2%.

Su La 7 PiazzaPulita 917.000 spettatori con 5.6%.

Su Tv8 Inferno 236.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, la fascia preserale L’Eredità al 23.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.355.000 con 20.5%. L’Eredità 4.531.000 con 23.5%. Su Rai 2 Blue Bloods 454.000 con 2.6%. NCIS Los Angeles 821.000 con 3.8%. Su Rai 3 TGR 2.751.000 con 13.7%. Blob 1.161.000 con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.524.000 con 16.3%. Caduta Libera 3.619.000 con 19.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 901.000 con 4.1%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 547.000 con 3.2%. CSI 594.000 con 2.9%. Su La 7 Ghost Whisperer 203.000 con 1.4%- 267.000 con 1.5%. Su Tv8 Piatto Ricco 232.000 spettatori con 1.1%. Su NOVE Cash or Trash- Chi Offre di Più 237.000 con 1.2%. Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 5.181.000 spettatori con 21.9%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 710.000 spettatori con 3%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.429.000 con 6.3%. Un Posto al Sole 1.739.000 con 7.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.748.000 telespettatori con 15.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.066.000 con 4.6%- 1.020.000 con 4.3%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine è visto da 1.269.000 persone con 5.4%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.472.000 spettatori con 6.2%. Su Tv8 Guess My Age 368.000 telespettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 320.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, daytime mattutino

Forum al 19.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 802.000-16%; 864.000-14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.554.000 con 14.4%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 227.000 con 4.3%. I Fatti Vostri 580.000-8.7%; 926.000-9%.

Su Rai 3 Agorà 497.000 con 9.1%. Agorà Extra 335.000 con 6.6%. Elisir 430.000 con 7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 914.000-17.3%; 894.000-17.8%. Forum 1.577.000 con 19.5%.

Su Rete 4 Hazzard 142.000 con 2.8%. Il Segreto 188.000 con 1.7%.

Su Italia 1 GF Vip 6 593.000 con 4.6%. Sport Mediaset 674.000 con 4.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira 233.000 con 3.8%- 403.000 con 3.6%.

Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, day time pomeridiano

Tagadà al 2.7%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.780.000- 14%. La vita in Diretta 1.816.000-16%; 2.244.000-17%.

Su Rai 2 Ore 14 574.000-4.3%. Detto Fatto 450.000- 4.1%. Una Parola di Troppo 380.000- 3.2%.

Su Rai 3 #Maestri 347.000-3.1%. Aspettando Geo 875.000-8.1%. Geo 1.581.000-11.9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.709.000-22.6%. Amici 2.059.000-19.2%. Pomeriggio Cinque 1.625.000 con 13.7%- 2.056.000 con 15.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 830.000 persone con 6.3%.

Su Italia 1 Young Sheldon 386.000 con 3.4%. Big Bang Theory 346.000 con 3.2%.

Su La 7 Tagadà 315.000 con 2.7%. Tagadoc 206.000 con 1.8%.

Su Tv8 In Tempo per Natale 283.000-2.6%. Vite da Copertina 118.000-1%.

Ascolti Tv giovedì 11 novembre 2021, seconda serata

Porta a Porta al 12.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.054.000 telespettatori con 12.3%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte è seguito da 150.000 spettatori con 1.9%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 368.000-2.6%. Tg3 Linea Notte 299.000- 3.8%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 452.000 persone con 12.4%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano 146.000 spettatori con 3.3%.

Su Italia 1 The Accountant è seguito da 429.000 telespettatori con 6.3%.

Su NOVE Wild Teens – Contadini in Erba 208.000 con 1.3%.

