Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, Cuori 17.9%, All Together Now 12.5%

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021. La fiction di Rai 1 Cuori vince ancora una volta nel prime superando All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 3.893.000 telespettatori con 17.9%.

Su Rai 2 ATP Finals 2021 Berettini-Zvere 1.116.000 spettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 3.611.000-14.5%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2.028.000-10.1%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 2.584.000 persone con 12.5%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 767.000 spettatori con 4.

Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre 811.000 telespettatori con 3.9%.

Su La 7 Atlantide 421.000 spettatori con 2.5%.

Su Tv8 Gran Premio di Formula1 del Brasile 1.162.000 con 5.1%.

Su NOVE Anna and the King 254.000 con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, la fascia preserale TGR al 15% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.396.000 con 17.7%. L’Eredità 4.477.000 con 21.1%. Su Rai 2 La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica 458.000 telespettatori con 2.1%. Su Rai 3 TGR è seguito da 3.260.000 spettatori con 15%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.419.000 con 13%. Caduta Libera 3.174.000 con 15.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 841.000 persone con 3.7%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 923.000 con 4.6%. CSI 781.000 con 3.5%. Su La 7 E’ Arrivato Mio Fratello 249.000 con 1.3%. Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 13.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.571.000 telespettatori con 18.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 3.269.000 persone con 13.2%. Su Rete 4 Controcorrente 1.089.000 con 4.5%- 983.000 con 3.9%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.289.000 telespettatori con 5.3%. Su La 7 In Onda 900.000 spettatori con 3.7%. Su NOVE Little Big Italy 471.000 con 2%.

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, daytime mattutino

Linea Verde al 20.2%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 652.000-17.6%;1.710.000-23.2%. Santa Messa del Papa 1.763.000 – 20%. Linea Verde 2.973.000-20.2%.

Su Rai 2 O Anche No 97.000 con 1.2%.Citofonare Rai2 538.000 con 4.4%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 347.000-5.5%. Mi Manda Rai3 405.000-5%. Le Parole per Dirlo 335.000-3.7%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 1.008.000 con 10.1%. Melaverde 2.058.000 con 16.2%.

Su Rete 4 Casa Vianello 158.000-1.9%; 197.000-2.2%. Dalla Parte degli Animali 270.000- 2.8%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 923.000 telespettatori con 5.4%.

Su La 7 Omnibus 158.000-2.7%. L’Ingrediente Perfetto 113.000-1.2%. Mica Pizza e Fichi 82.000-0.7%.

Su Tv8 gara di Moto 3 288.000 con 3%. Moto 2 487.000 con 3.4%.

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, day time pomeridiano

Verissimo al 18.7%

Su Rai 1 Domenica In 2.899.000-16.5%; 2.475.000-15.7%. Da Noi A Ruota Libera 2.184.000-13%.

Su Rai 2 Scambiamoci a Natale 563.000-3.3%. Mompracem- L’Isola dei Documentari 602.000- 3.9%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più 1.184.000- 7.2%. Il Mondo che Verrà 971.000-6.2%. Kilimangiaro 1.503.000 -8.7%.

Su Canale 5 Amici 3.169.000-19.1%. Verissimo 2.867.000-18.7%. Verissimo Giro di Valzer 2.680.000 -15.4%.

Su Rete 4 L’Uomo del Giorno Dopo è visto da 411.000 persone con 2.5%.

Su Italia 1 Lucifer 340.000-2%; 374.000-2.3%. Walker 334.000-2.2%; 438.000-2.8%.

Su La 7 Non è L’Arena 284.000 con 1.7%. Da grande 224.000 con 1.4%.

Su Tv8 Moto GP 1.576.000-8.9%. Zona Rossa 972.000- 6%.

Ascolti Tv domenica 14 novembre 2021, seconda serata

Vale Tutto- La Leggenda di Rossi al 4.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 560.000 telespettatori con 6.5%.

Su Rai 2 Quelli che il Tennis 425.000- 2.4%. La Domenica Sportiva 436.000-4.6%.

Su Rai 3 TG3 Mondo ha registrato 595.000 spettatori con 6.9%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 764.000 spettatori con 11%.

Su Rete 4 Confessione Reporter 207.000 spettatori con 3.8%.

Su Italia 1 Vale Tutto – La Leggenda di Rossi 330.000 telespettatori con 4.7%.