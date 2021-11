All Together Now diretta 14 novembre: tutte le esibizioni della terza puntata

Condividi su

Domenica 14 novembre su Canale 5 va in onda la terza puntata All Together Now- La musica è cambiata con Michelle Hunziker.

Dopo le eliminazioni sono Alice Cignoni e Priscilla Cattaneo, sono 12 i protagonisti ancora in gara. Sono Vincenzo Cantiello (21 anni), Carola Campagna (24 anni), Giovanni Arichetta (27 anni), Jalisse Bascià (25 anni), Samir Abass (22 anni) e Giacomo Voli (35 anni).

E ancora Gaetano Schettini (41 anni), Matteo Stranieri (21 anni), Michelangelo Falcone (21 anni), Carlotta Loretucci (18 anni), Michelle Perera (36 anni) e Gloria Tumbarello (18 anni).

Come accade in ogni appuntamento le esibizioni dei concorrenti sono valutate dal Muro Umano. Ma anche dalla giuria formata da Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

All Together Now, la diretta del 14 novembre

Nella diretta del 14 novembre Michelle Hunziker canta insieme ai quattro giudici Video killed the radio star prima di dare il via alla prima manche. Il primo ad esibirsi nella terza puntata è Michelangelo Falcone che ha scelto di cantare Dov’è de Le Vibrazioni.

Dal Muro Umano ottiene 80 anni. Renga conferma il voto mentre Anna Tatangelo aggiunge 3 punti. Rita Pavone toglie i 3 punti. J-Ax infine ridà i 3 punti. Michelangelo totalizza 83 punti. Francesco Renga non ha sentito il “guizzo” perché in alcuni punti era troppo simile all’originale. Dello stesso parere sono la Tatangelo e Rita Pavone.

Matteo Stranieri ha scelto di interpretare Always di Jon Bon Jovi. Dal Muro Umano ottiene appena 42 punti. Anna Tatangelo aggiunge 1 punto mentre Rita Pavone dona altri 2 punti. J-Ax regala un ulteriore punto. Anche Francesco Renga solo 1 punti. Matteo arriva a 47 punti. La Tatangelo ha notato dei problemi di respirazione durante la performance.

La terza protagonista è Carola Campagna propone il brano La tua ragazza sempre di Irene Grandi.

Il Muro Umano le concede 60 punti. Rita Pavone aggiunge 5 punti mentre J-Ax ne dona altri 5. Francesco Renga toglie 5 punti. Anna Tatangelo invece conferma il voto. La ragazza totalizza 65 punti. Renga ed Anna Tatangelo non hanno percepito quella grinta che richiede un pezzo del genere.

All Together Now, gli altri concorrenti della prima manche

E’ il turno di Michelle Perera che canta One nigth only di Jennifer Hudson. Dal Muro Umano conquista 92 punti. J- Ax aggiunge 2 punti mentre Renga decide di toglierli. Anna Tatangelo invece le dona 3 punti e Rita Pavone altri 2. Michele Perera raggiunge 97 punti. I giudici confessano che si aspettavano maggiore grinta.

Quinto protagonista della prima manche è Gaetano Schettini, che canta Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni. Dal Muro Umano ottiene 81 punti. Francesco Renga toglie 1 punti mentre Tatangelo e Rita Pavone confermano il voto. J-Ax infine toglie 5 punti. Gaetano scende a 75 punti. A Renga è mancata “la maturità artistica” mentre alla Pavone il lato riflessivo su un brano così profondo.

Ultimo concorrente della prima manche è Giovanni Arichetta. Questa settimana propone Non vivo più senza te di Biagio Antonacci. Dal Muro Umano ottiene appena 32 punti. Anna Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone confermano il voto. Renga gli concede 5 punti. Giovanni arriva a 37 punti. Secondo i giudici deve ancora cercare la propria “identità musicale” e deve ancora studiare molto.

All Together Now 14 novembre, seconda manche

Prende il via la seconda manche della terza puntata di All Together Now. Inizia Vincenzo Cantiello che propone il brano Rise like a phoenix di Concita Wurst. Il Muro Umano lo premia con 100 punti. Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga confermano il voto. Vincenzo Cantiello il massimo dei voti.

Jalisse Bascià invece interpreta Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Dal Muro Umano ottiene 73 punti. Anna Tatangelo le dona 2 punti mentre Rita Pavone conferma il punteggio. J-Ax invece aggiunge 5 punti e Renga altri 2. Jalisse arriva ad 82 punti. La Tatangelo ha notato un po’ di “sofferenza” soprattutto nella prima parte forse perché non è la tonalità adatta alla protagonista.

Giacomo Voli propone Eye of the tiger dei Survivor. Ottiene dal Muro Umano 87 punti. Rita Pavone gli concede il 100 assoluto, ottenendo anche l’immunità. Gli altri giudici condividono la sua decisione ma Tatangelo e Renga vorrebbero sentirlo maggiormente nelle parti più basse.