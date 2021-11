Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, Cuori 20.1%, All Together Now 11.5%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021. La fiction Cuori chiude con oltre 4 milioni di telespettatori. In calo All Together Now rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 4.341.000 telespettatori con 20.1%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 932.000 con 3.8%. N.C.I.S. New Orleans 822.000 con 3.5%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.795.000 con 11.6%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.993.000 con 10.3%.

Su Rete 4 Controcorrente 803.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Jurassic World – Il regno distrutto è visto da 1.239.000 persone con 6%.

Su La 7 Speciale Atlantide è visto da 502.000 persone con 2.4%.

Su Tv8 MasterChef 479.000 spettatori con 2.6%.

Su NOVE Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30 320.000 spettatori con 1.4%.

Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi: Vita da Single 343.000-1.5%; 386.000-2.4%.

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, la fascia preserale 90° Minuto al 5% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 3.227.000-17.3%. L’Eredità Weekend 4.221.000-20.4%. Su Rai 2 90° Minuto 947.000 con 5%. Squadra Speciale Cobra 11 688.000 con 3.1%. Su Rai 3 Tg Regione 3.104.000 spettatori con 14.7%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida 2.446.000-13.4%. Caduta Libera! Il Weekend 3.274.000-16.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 865.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 623.000 spettatori con 2.9%. Su La 7 La patata bollente 239.000 spettatori con 1.3%. Su Tv8 4 Hotel 323.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Freddie Mercury – The Great Pretender 316.000 spettatori con 1.6%. Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, l’access prime time In Onda al 3.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.978.000 telespettatori con 20.6%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.733.000 spettatori con 7.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 3.129.000 persone con 12.9%. Su Rete 4 Controcorrente 1.001.000 con 4.2%- 1.047.000 con 4.3%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.265.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 In Onda 800.000 spettatori con 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti 443.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Little Big Italy 406.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, daytime mattutino

Linea Verde oltre il 23%

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia 542.000-16%- 1.615.000-22.7%.A Sua Immagine 1.667.000-18.6%. Linea Verde 3.405.000-23.3%.

Su Rai 2 Sulla Via di Damasco 130.000-1.8%.O Anche No 109.000-1.4%.Citofonare Rai 2 514.000- 4.3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 369.000-5.9%. Mi Manda Raitre 420.000-5.3%. Le Parole per Dirlo 294.000 -3.5%.

Su Canale 5 Melaverde Editing 1.047.000-11.6%. Melaverde 2.140.000-17.1%.

Su Rete 4 Casa Vianello 129.000-1.5%; 217.000-2.6%. Dalla Parte degli Animali 255.000- 2.9%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL 816.000 telespettatori con 5%.

Su La 7 Uozzap 236.000-2.8%. L’Ingrediente Perfetto 93.000-1%. Mica Pizza e Fichi 87.000-0.8%.

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, day time pomeridiano

Amici al 19.5%

Su Rai 1 Domenica In 3.340.000-20%; 3.147.000-19.7%. Da Noi A Ruota Libera 2.525.000 con 15.1%.

Su Rai 2 Il Natale più bello di sempre 510.000-3.1%. Mompracem – L’isola dei documentari 394.000 -2.5%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.300.000-7.9%. Il Mondo che Verrà 879.000-5.6%. Kilimangiaro 1.099.000 -7%; 1.486.000-8.6%.

Su Canale 5 Amici 3.196.000-19.5%. Verissimo 2.472.000-15.8%;Verissimo Giri di Valzer 2.519.000-14.7%.

Su Rete 4 I tre giorni del Condor 492.000 spettatori con 3.1%.

Su Italia 1 Lucifer 373.000-2.3%; 358.000-2.2%; 407.000-2.6%; 410.000-2.5%.

Su La 7 Non è L’Arena 328.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv domenica 28 novembre 2021, seconda serata

Confessione Reporter al 5%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 639.000 telespettatori con 6.5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.055.000 con 8.4%. L’Altra DS 285.000 con 4.7%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo 615.000 telespettatori con 6.4%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 561.000 spettatori con 8.4%.

Su Rete 4 Confessione Reporter è visto da 273.000 persone con 5%.

Su Italia 1 Pressing è seguito da 453.000 spettatori con 7.5%.

Su La 7 Jackie senza Jack 300.000 spettatori con 4%.