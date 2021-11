Pinocchio and friends serie animata firmata Rainbow: dove, quando, trama, info

Condividi su

Dal 29 novembre parte Pinocchio and friends serie animata firmata da Iginio Straffi. Una delle fiabe più amate, che viene riproposta in chiave moderna, dove si ritrovano come elementi centrali della narrazione l’amicizia, la condivisione e la comicità.

Pinocchio and friends serie animata: dove, quando, puntate

Pinocchio and Friends serie animata è una produzione targata Rainbow, ed è stato recentemente presentato in anteprima mondiale all’ITTV Festival di Los Angeles e a Lucca Comics. Il cartone è realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi e sarà trasmesso in anteprima assoluta il 29 novembre alle ore 20.25 su Rai Yoyo.

Per la gioia dei più piccoli ci sarà anche un appuntamento giornaliero. A partire dal 30 novembre tutti i giorni, la serie animata Pinocchio and Friends andrà in onda anche alle ore 13.00. Dal 2022 verrà inoltre lanciata sul mercato internazionale.

Pinocchio and Friends serie animata è costituita da ventisei episodi di dodici minuti ciascuno che riscalderanno il cuore di grandi e piccoli. Iginio Straffi si è ispirato alla celebre fiaba per un adattamento più contemporaneo, non tralasciando mai l’essenza e le caratteristiche principali del classico di Collodi.

Le dichiarazioni di Iginio Straffi

“Il nostro Pinocchio parla ai bambini in modo moderno e spensierato, spingendoli a coltivare i loro sogni con storie ricche di colori, avventura e colpi di scena” ha commentato Straffi. Insomma in Pinocchio and Friends i bambini possono riconoscersi, attraverso i personaggi e l’immaginario del burattino di legno.

“Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del Gruppo Rainbow sono italiane” ha ricordato Iginio Straffi, per poi proseguire sottolineando che oggi più che mai, le esigenze dei bambini meritano le attenzioni degli adulti, e Pinocchio è la più grande dichiarazione di amore verso l’infanzia ed i percorsi di crescita dei più piccoli.

“Ecco perché era giusto tornare a Collodi, attualizzando quello che era possibile rendere ancora più contemporaneo di una storia che non invecchia mai” ha concluso il regista di Pinocchio and friends.

Pinocchio and Friends serie animata: novità

Pinocchio and Friends serie animata è un adattamento improntato alla leggerezza e all’allegria, riportando al centro della narrazione valori altamente simbolici quali l’amicizia, la condivisione, l’inclusione, e si rivolge ai più piccoli in modo spensierato.

E non manca mai di incoraggiare a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nella Toscana di oggi. Pinocchio and friends quindi mantiene sempre le caratteristiche distintive della favola di Collodi, ma apporta anche degli elementi di innovazione.

I personaggi classici sono riproposti in modo avvincente. I bambini avranno quindi la possibilità di condividere la curiosità di Pinocchio e il suo amore per l’avventura all’aria aperta in un mondo sempre più tecnologico. La nuova property del gruppo Rainbow trascinerà in un mondo di gag, scoperte e magia intrecciando avventura, educazione e divertimento.

La trama

La narrazione della serie Pinocchio and friends ha come fulcro centrale la Bottega delle Meraviglie di Geppetto. Un luogo straordinario dove l’anziano falegname si adopera per dare nuova vita a tutti gli oggetti rotti o da ricreare.

Un luogo intriso di magia e sogni. E dove l’avventura è sempre dietro l’angolo. Pinocchio è un burattino allegro, generoso, determinato. Ma anche un grande pasticcione, che ha un piccolo grande vizio: le bugie a fin di bene. Peccato che il suo naso rivelatore si allunghi sempre!

E così la verità viene sempre a galla! Ad accompagnare Pinocchio nel suo percorso è Freeda, sua inseparabile amica, una bambola piratessa pronta all’arrembaggio. A far compagnia a Pinocchio e Freeda in mille avventure è il timoroso e brontolone Grillo Parlante, incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio.

Insieme scopriranno luoghi incredibili, dal Bosco Magico all’oceano, e incontreranno amici e nemici vecchi, nuovi, buoni e cattivi… come il Gatto e la Volpe, il duo di furfanti costantemente impegnato a combinare guai.

Regia, sceneggiatura, musiche, produzione

La regia è di Iginio Straffi, il Produttore esecutivo Joanne Lee. La produzione è della Rainbow, con la partecipazione di Rai Ragazzi, in associazione con Toonz Media Group, Incerpi Investment.

Il cartone ha come sceneggiatori Francesco Artibani, Fausto Vitaliano, Damiano Brué, Lisa Riccardi, Luigi Casagrande, Marco Greganti. Le musiche sono di Michele Bettali, Stefano Carrara, Fabrizio Castania.