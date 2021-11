All Together Now diretta 28 novembre: quinta puntata, eliminata Carlotta Loretucci

Condividi su

Domenica 28 novembre su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata All Together Now- La musica è cambiata con Michelle Hunziker.

Nel corso degli appuntamenti precedenti sono stati eliminati Alice Cignoni, Priscilla Cattaneo e Giovanni Arichetta e Matteo Stranieri. Sono attualmente 10 i concorrenti ancora in gara.

Si tratta di Carola Campagna (24 anni), Giacomo Voli (35 anni), Gaetano Schettini (41 anni), Michelangelo Falcone (21 anni), Gloria Tumbarello (18 anni). E ancora Michelle Perera (36 anni), Carlotta Loretucci (18 anni), Jalisse Bascià (25 anni), Samir Abass (22 anni) e Vincenzo Cantiello (21 anni).

La particolarità è che in questa puntata i protagonisti si sfidano divisi in coppie.

Come accade ogni settimana le esibizioni sono valutate dal Muro Umano, composto da 100 componenti, e dai giudici Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax.

All Together Now, diretta 28 novembre, prima manche

Nella diretta del 28 novembre Michelle Hunziker dopo i saluti di rito, spiega il meccanismo della quinta puntata. Nella prima manche i concorrenti vengono divisi in coppie per sfidarsi. Chi vince potrà tranquillamente accomodarsi al proprio posto. Chi perde invece dovrà affrontare un’ulteriore sfida.

Sale sul palco Michelle Perera che deve confrontarsi con Giacomo Voli. La prima canta Come saprei di Giorgia ottenendo dal Muro Umano 83 punti. Giacomo Voli interpreta All By Myself di Eric Carmen conquistando 90 punti.

Renga toglie 3 punti a Perera e aggiunge 5 a Voli. Anna Tatangelo conferma il Muro per Perera e aggiunge 5 a Voli. Rita Pavone dona 3 punti a Perera e conferma il Muro per l’avversario. J-Ax toglie 5 punti a Voli per donarli a Perera. Giacomo Voli totalizza 95 punti e Michelle Perera 98.

Gaetano Schettini sfida Michelangelo Falcone. Schettini canta Io Amo di Fausto Leali ottenendo dal Muro Umano 64 punti. Falcone ha scelto di interpretare A chi mi dice dei Blue e conquista solo 55.

Anna Tatangelo toglie 5 punti a Schettini per offrirli a Falcone. Rita Pavone riconsegna 5 punti a Schettini e dona 2 punti a Falcone. J-Ax toglie 5 punti a Falcone e li dona a Schettini. Francesco Renga infine toglie 5 punti a Schettini e li regala a Falcone. Michelangelo Falcone totalizza 62 punti contro i 64 di Gaetano Schettini.

All Together Now, le altre sfide della prima manche

Nella terza sfida devono confrontarsi Vincenzo Cantiello e Carola Campagna. Il ragazzo propone il brano Vent’anni dei Maneskin ottenendo dal Muro Umano 95 punti. La sua sfidante ha scelto di cantare Nessun dolore di Lucio Battisti conquistando 73 punti.

Rita Pavone toglie 5 punti a Cantiello e li dona a Carola Campagna. J-Ax conferma il voto a Cantiello e concede 5 punti alla ragazza. Francesco Renga aggiunge 3 punti a Carola Campagna e conferma il Muro per Cantiello. Anna Tatangelo infine aggiunge 5 punti a Vincenzo Cantiello e conferma il Muro all’avversaria. Vincenzo Cantiello mantiene i 95 punti mentre Carola Campagna arriva 86 punti.

La prossima sfida si consuma tra Carlotta Loretucci e Samir Abass. La Loretucci interpreta Tutta colpa mia di Elodie conquistando dal Muro Umano 68 punti. Il suo avversario invece propone Beat it di Michael Jackson ottenendo 82 punti.

J-Ax dona 3 punti ads Abbas e 2 alla Loretucci. Francesco Renga conferma il Muro per entrambi. Anna Tatangelo conferma il Muro alla ragazza mentre aggiunge 3 punti ad Abass. Rita Pavone infine conferma per tutti e due. Abas arriva ad 88 punti contro i 70 della Loretucci.

L’ultima sfida della prima manche

Nell’ultima sfida si confrontano Gloria Tumbarello e Jalisse Bascià. Gloria Tumbarello canta Ho imparato a sognare dei Negrita ottenendo 60 punti dal Muro Umano. Jalisse Bascià ha invece scelto di interpretare Dedicato di Loredana Bertè conquistando 77 punti.

Francesco Renga toglie 3 punti alla Tumbarello e ne dona 5 alla Bascià. Anna Tatangelo concede 5 punti alla Bascià e conferma il Muro all’altra ragazza. Rita Pavone regala 3 punti ad entrambe. J-Ax aggiunge altri 5 punti alla Tamburello mentre conferma il Muro all’avversaria. Gloria Tumbarello arriva a 68 punti contro i 90 di Jalisse Bascià.

Devono affrontare la seconda manche Giacomo Voli, Michelangelo Falcone, Carola Campagna, Carlotta Loretucci e Gloria Tumbarello.

All Together Now, 28 novembre, seconda manche

Giacomo Voli apre la seconda manche con il brano Heaven di Brian Adams. Ottiene dal Muro Umano 92 punti. Francesco Renga aggiunge 5 punti ed Anna Tatangelo dona 3 punti. Rita Pavone e J-Ax confermano il Muro. Giacomo Voli conquista 100 punti. E’ considerato dai giudici uno dei migliori concorrenti.

Michelangelo Falcone ha scelto invece di interpretare Angels di Robbie Williams conquistando 75 punti. Anna Tatangelo, J-Ax , Renga e Rita Pavone aggiungono 5 punti ciascuno. Falcone arriva così a 95 punti.

Carola Campagna propone Run to you di Whitney Houston conquistando 100 punti. I giudici che si sono molto emozionati, confermano il punteggio.

Carlotta Loretucci invece canta Senza fare sul serio di Malika Ayane ottenendo dal Muro Umano appena 59 punti. J-Ax conferma il voto mentre Renga aggiunge 1 punto. Anna Tatangelo e Rita Pavone confermano il Muro. La Loretucci si ferma a 60 punti perché secondo i giudici era molto distratta ed è stata imprecisa in vari punti della canzone.

Gloria Tumbarello infine interpreta Il mondo prima di te di Annalisa. Ottiene dal Muro Umano 68 punti. Francesco Renga aggiunge 2 punti mentre Anna Tatangelo ne dona altri 3. Rita Pavone e J-Ax confermano il Muro.

Carlotta Loretucci che ha ottenuto il punteggio più basso, viene direttamente eliminata da All Together Now.