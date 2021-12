Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, Milan-Liverpool 18.9%, Le Iene Show 10%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021. L’incontro di Champions League Milan-Liverpool vince nel prime time. Bassi ascolti per il film tv, in replica, La concessione del telefono. In lieve crescita Il Collegio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 La concessione del telefono -C’era una volta Vigata 977.000 con 5.2%. 977.000 con 5.2%.

Su Rai 2 Il Collegio è seguito da 1.039.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 3 #Cartabianca 1.047.000 telespettatori con 5.4%.

Su Canale 5 Milan-Liverpool è visto da 4.289.000 persone con 18.9%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro ha registrato 865.000 telespettatori con 5.1%.

Su Italia 1 Le Iene Show è seguito da 1.582.000 spettatori con 10%.

Su La 7 DiMartedì 1.159.000 spettatori con 6%.

Su Tv8 Un Natale con amore 570.000 spettatori con 2.6%.

Su NOVE True Lies 375.000 con 2%.

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, la fascia preserale Prima della Scala – Macbeth al 10.5% Su Rai 1 Prima della Scala – Macbeth 2.064.000 telespettatori con 10.5% . Su Rai 2 Blue Bloods 726.000 con 4.1%. Bull 989.000 con 4.7%. Su Rai 3 Tg Regione 3.615.000 con 18.4%. Blob 1.468.000 con 6.9%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.560.000 con 16.4%. Caduta Libera! 4.292.000 con 23.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 823.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 645.000 telespettatori con 3.2%. Su La 7 Ghost Whisperer 170.000 con 1.1%- 232.000 con 1.3%. Su Tv8 Piatto Ricco ha registrato 184.000 telespettatori con 0.9%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 207.000 con 1%. Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, l’access prime time N.C.I.S. – Unità Anticrimine al 6.6% Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.320.000 spettatori con 5.6%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.447.000 con 6.5%. Un Posto al Sole 1.621.000 con 7%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.002.000 con 4.4%- 1.032.000 con 4.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.513.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.474.000 spettatori con 6.4%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 373.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 450.000 con 1.9%.

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, daytime mattutino

Radio2 Social Club al 4.4%

Su Rai 1 Storie Italiane 776.000 con 15.2%- 826.000 con 13.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.656.000 con 15.9%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 242.000-4.4%. I Fatti Vostri 548.000 con 8.5%- 843.000 con 8.7%.

Su Rai 3 Agorà 484.000 con 8.5%. Agorà Extra 387.000 con 7.6%. Elisir 381.000 con 6.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.026.000-18.4%; 979.000-19.2%. Forum 1.488.000 con 19%.

Su Rete 4 Hazzard 124.000 con 2.4%. Il Segreto 191.000 con 1.8%.

Su Italia 1 GF Vip 6 daytime 574.000-4.7%. Sport Mediaset 606.000-4.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 244.000 con 4%; 378.000 con 3.6% .

Su Tv8 4 Ristoranti 125.000 con 1.5%. 4 Hotel 163.000 con 1.2%.

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, day time pomeridiano

Tagadà sotto il 3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.790.000 con 14.4%-1.855.000 con 15.6%.

Su Rai 2 Ore 14 567.000- 4.3%. Detto Fatto 418.000-3.9%. Una Parola di Troppo 440.000- 3.5%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 860.000 con 8.1%. Geo 1.749.000 con 13.1%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.566.000- 21.8%. Amici 1.948.000-18.4%. Pomeriggio Cinque 1.731.000 con 14%- 2.008.000 con 14.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 772.000 con il 6%. Hamburg Distretto 21 470.000 con 4.5%.

Su Italia 1 Young Sheldon 394.000-3.5%. Big Bang Theory 348.000-3.3%. Modern Family 227.000-2%.

Su La 7 Tagadà 305.000 con 2.7%. Tagadoc 169.000 con 1.4%.

Su Tv8 Un dolce Natale 334.000 con 2.7%. Un desiderio sotto il vischio 374.000 con 3.4%.

Ascolti Tv martedì 7 dicembre 2021, seconda serata

Un killer tra noi al 5.4%

Su Rai 1 La stagione della caccia – C’era una volta Vigàta 316.000 spettatori con 5.07%.

Su Rai 2 Data Comedy Show 249.000 con 2.95%. I lunatici 79.000 con 1.68%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 416.000 spettatori con 5%.

Su Canale 5 Champions League Live 1.173.000 spettatori con 9.3%.

Su Rete 4 Un killer tra noi 252.000 spettatori con 5.4%.

Su Italia 1 I Griffin 501.000 con 10.4%- 396.000 con 10.3%.

Su La 7 DiMartedì più 441.000 con 5.5%. TgLa7 249.000 con 4.5%.

Su Tv8 Natale a Rocky Mountain 331.000 con 3%.