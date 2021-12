Le Iene diretta 7 dicembre: conduttrice Federica Pellegrini, vittime dello scherzo Brignano e Mosetti

Condividi su

Martedì 7 dicembre, alle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. In questo appuntamento Nicola Savino è affiancato dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che prende il posto della giornalista Francesca Fagnani.

Tra i servizi della puntata l’incontro tra Giulia Innocenzi e due rappresentanti del movimento ambientalista “Fridays for Future” con il Ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani. Le Iene tornano anche sul caso della truffa ai danni di Roberto Cazzaniga.

Le vittime dello scherzo sono Antonella Mosetti ed Enrico Brignano.

Le Iene, la diretta del 7 dicembre, Cesare Ragazzi

Nella diretta del 7 dicembre Nicola Savino accoglie in studio Federica Pellegrini che lo affiancherà nel ruolo di co-conduttrice. Dopo gli auguri alla Pellegrini per il futuro matrimonio con Matteo Giunta, danno il via alla puntata.

Si inizia con lo scherzo a Cesare Ragazzi, icona degli Anni 80, conosciuto come “Guru dei parrucchini”. Le Iene cercano quattro modi per spaventarlo usandolo come oggetto di scommessa del “fantamorto”.

Ragazzi parte in vacanza con un suo amico ed un altro ragazzo, complice del programma. Arrivato in hotel durante la notte viene intrufolato nel suo letto un boa gigante. Sventato il primo pericolo, mentre esce dall’albergo viene lasciato cadere un vaso dal balcone situato sopra la porta d’ingresso. L’oggetto fortunatamente non l’ha colpito. A pranzo invece mangia del sushi (per finta) avvelenato.

Successivamente scopre la verità, ovvero che delle persone hanno scommesso del denaro sulla sua morte.