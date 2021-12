Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, Un professore 21.2%, Zelig 17.9%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021. La fiction Un professore vince nel prime time. Supera l’ultimo appuntamento di Zelig, in lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Bassi ascolti per la finale di X Factor. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Un Professore ha registrato 4.430.000 telespettatori con 21.2%. ha registrato 4.430.000 telespettatori con 21.2%.

Su Rai 2 Il Mostro di Firenze- Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità 918.000 spettatori con 4.4%.

Su Rai 3 Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici 684.000-3.1%.

Su Canale 5 Zelig è visto da 3.172.000 persone con 17.9%. è visto da 3.172.000 persone con 17.9%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio è seguito da 956.000 spettatori con 5.6%.

Su Italia 1 IT Capitolo 2 ha registrato 650.000 telespettatori con 3.7%.

Su La 7 Piazzapulita 929.000 spettatori con 5.4%.

Su Tv8 finale di X Factor 15 655.000 spettatori con 3.2%.

Su NOVE Trappola in Fondo al Mare 304.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, la fascia preserale TGR al 14.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.181.000 con 19%.L’Eredità 4.253.000 con 21.5%. Su Rai 2 Blue Bloods 474.000 con 2.6%. Bull 733.000 con 3.4%. Su Rai 3 TGR 2.919.000 con 14.2%. Blob 1.066.000 con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.399.000 con 14.8%. Caduta Libera 3.459.000 con 18%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 841.000 persone con 3.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 342.000 con 1.9%. CSI 503.000 con 2.4%. Su La 7 Ghost Whisperer 202.000 con 1.3%- 262.000 con 1.4%. Su Tv8 CSKA Sofia-Roma Conference League 343.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più 217.000 con 1%. Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, l’access prime time Che Succ3de? al 5.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.918.000 telespettatori con 20.4%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 895.000 spettatori con 3.7%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.205.000 con 5.2%. Un Posto al Sole 1.652.000 con 6.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.812.000 persone con 15.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.032.000 con 4.4%- 1.014.000 con 4.2%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.270.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.803.000 spettatori con 7.5%. Su Tv8 Ante-Factor 222.000 spettatori con 0.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 438.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, daytime mattutino

Forum al 18%

Su Rai 1 Storie Italiane 944.000-17%; Storie Italiane 901.000-13.5%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.814.000 -16.2%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 215.000-3.8%.I Fatti Vostri 643.000 con 8.6%-1.034.000 con 9.4%.

Su Rai 3 Agorà 472.000 con 8.3%. Agorà Extra 415.000 con 7.5%. Elisir 470.000 con 7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.136.000-19.9%; 976.000-17.6%. Forum 1.554.000 con 18%.

Su Rete 4 Hazzard 106.000 con 1.9%. Il Segreto 131.000 con 1.2%.

Su Italia 1 GF Vip 6 daytime 605.000- 4.7%. Sport Mediaset 669.000 con 4.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 350 .000 con 5.2%- 493.000 con 4.2%.

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, day time pomeridiano

Uomini e Donne al 23%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.931.000-14.8%. La Vita in Diretta 2.105.000-17.4%; 2.449.000-18%.

Su Rai 2 Ore 14 576.000-4.2%. Detto Fatto 472.000-4.1%. Una Parola di Troppo 410.000- 3.2%.

Su Rai 3 #Maestri 406.000-3.5%. Aspettando Geo 931.000-8.2%. Geo 1.667.000-12.2%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.861.000-23%. Amici 2.105.000 con 18.7%. Pomeriggio Cinque 1.643.000 – 13.1%; 1.972.000-14.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 739.000 con 5.5%. Sabato, Domenica e Lunedì 454.000 con 3.4%.

Su Italia 1 Young Sheldon 382.000-3.3%. Big Bang Theory 316.000-2.8%. Due Uomini e Mezzo 334.000 – 2.5%.

Su La 7 Tagadà 309.000 con 2.6%. Tagadoc 153.000 con 1.2%.

Su Tv8 Natale Fuori Città 372.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021, seconda serata

X Style al 12.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 895.000 telespettatori con 10.2%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte è seguito da 174.000 spettatori con 2.5%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella è visto da 311.000 persone con 2.2%.

Su Canale 5 X Style 675.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano 175.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 La Madre 194.000 spettatori con 4.3%.