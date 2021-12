Telethon 2021 diretta conferenza stampa: dichiarazioni, iniziative, novità

Condividi su

Telethon 2021 conferenza stampa. Venerdì 10 dicembre alle 10 prenderà il via la conferenza stampa riguardante la maratona per sostenere la ricerca finalizzata alla guarigione dalle malattie genetiche rare che si terrà sulle reti Rai.

Telethon 2021 conferenza stampa diretta: gli interventi

La Fondazione Telethon torna in tv dal 12 al 19 dicembre 2021 con la maratona televisiva per il trentaduesimo anno di fila. A presentare la programmazione Rai di questa speciale settimana saranno il Presidente Rai Marinella Soldi, il Presidente della Fondazione Telethon Luca Cordero Di Montezemolo.

Ed ancora: il Direttore Generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli e il Direttore Coordinamento Editorali e Palinsesti Televisivi Rai Marcello Ciannamea. Sarà presente anche Mara Venier, conduttrice della serata di apertura della campagna Telethon, Festa di Natale – Una serata per Telethon.

Prende il via con circa venti minuti di ritardo la conferenza stampa della trentaduesima edizione della maratona televisiva della Fondazione Telethon.

Prende a para Marinella Soldi, Presidente Rai “Orgogliosa e fiera di far parte di questo progetto. 31 anni di collaborazione che ha portato ad un contributo da parte del pubblico di oltre mezzo miliardo di euro“. Ed ancora lo scorso anno il contributo è stato più di 46 milioni di euro.

Luca Cordero di Montezemolo: “32 anni di collaborazione sono tanti, gli ultimi anni hanno riportato l’importanza della ricerca. Per noi la ricerca è la vita, siam cresciuti anche nei risultati. Se c’è stato un elemento positivo è quello dell’importanza della ricerca e della scienza“.

“Competenza, merito e trasparenza sono i criteri con cui investe Telethon”, la benzina per la ricerca è il denaro.

Telethon 2021 conferenza stampa: Mara Venier e Francesca Pasinelli

Mara Venier condurrà insieme a Paolo Belli lo speciale Telethon per Natale: “Ho cominciato a collaborare con Telethon da molto tempo. Grazie a Fabrizio Frizzi e Telethon sono tornata in Rai. Ricerca molto importante, per cui siamo tutti molto carichi per dare il meglio. Quest’anno ancora di più“.

Francesca Pasinelli Direttore Generale della Fondazione Telethon: “Per Telethon ogni persona conta, meriti indipendentemente dalla frequenza della sua malattia; la drammaticità di queste malattie ci porta a lavorare in termini inclusivi e di eccellenza“.

“Soldi investiti in ricerca clinica e progetti di eccellenza. La ricerca è stata tradotta una terapia, una cosa per niente scontata“. “La ricerca ha donato molt e a chi ha ricevuto ha restituito. Vogliamo validare un modello che ci consenta di trattare tre malattie in contemporanea“.

Possiamo dare solo la certezza dell’impegno, mai della cura.

Sul profilo Instagram Marco Carrara rivelerà i dietro le quinte, contribuiscono anche RAi Play, Radio Rai. Viene trasmesso il corto su Salvatore Cascio, attore de Nuovo Cinema Paradiso affetto da miopie pigmentosa.

Prende la parola Marcello Ciannamea Direttore Coordinamento Editorali e Palinsesti Televisivi Rai: “Racconto che è trasversale a tutte le piattaforme Rai e che prosegue anche dopo il 19 dicembre. Il numeratore si accenderà sabato a Ballando cn le stelle“.

“Tutte le reti RAi interessate. Due appuntamenti speciali: Festa di Natale ed un speciale di Soliti ignoti. Oltre 19 ore di diretta di racconto a sostegno della ricerca scientifici. Tanti i programmi interessati. Anche Rai Play interessata anche con delle pillole ad hoc“.

“Partecipazione attiva di tutte le testate giornalistiche nella narrazione di questo racconto che ha come fil rouge il dono”. Ed anche il podcast di Telethon dietro le quinte in 5 puntate.

Le domande dei giornalisti

Sulla semplicità della comunicazione: “Il vero esercizio da fare è quello dell’analisi dei fattori validanti, la ricerca può rispondere ad una emergenza solo dove già ci sono degli studi precedenti e dove si investe in ricerca” risponde Pasinelli.

“A volte i risultati cambiano perché esiste un continuo meccanismo di autocontrollo“, “più che spiegare concetti scientifici va spiegato il metodo scientifico“.

Qual è stat l’impatto della pandemia sui progetti Telethon? “I laboratori non si sono mai fermati e lo scorso anno abbiamo battuto un record di raccolta” dice Luca di Montezemolo. Pasinelli “Non ci siamo mai fermati. Abbiamo garantito l’estensione del salario per i mesi di lockdown, quindi i salari dei ricercatori sono stati garantiti“.

Dopo vaccini, la ricerca si sta indirizzando anche verso farmaci specifici? Pasinelli “vaccini e farmici antivirali e anticorpi monoclonali.

Numero solidale 45510. La conferenza stampa si conclude alle 11,16.