Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, The Voice Senior 18.7%, GF Vip 19.6%

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021. Lo show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici vince ancora una volta nel prime time con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori. Supera il reality di Canale 5 GF Vip 6. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.553.000 telespettatori con 18.7%

Su Rai 2 Il mistero della casa del tempo 885.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Sergio Marchionne è seguito da 912.000 spettatori con 4.3%.

Su Canale 5 GF Vip 6 2.989.000 telespettatori con 19.6%.

Su Rete 4 Quarto Grado è visto da 926.000 persone con 5.4%.

Su Italia 1 Le Iene presentano: Due anni di Covid 945.000 spettatori con 6.2%.

Su La 7 Propaganda Live 720.000 telespettatori con 4.4%.

Su Tv8 Come ti organizzo il Natale 234.000 spettatori con 1.1%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 575.000 con 2.6%.

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, la fascia preserale Caduta Libera al 17.3% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.954.000 con 8.8%. L’Eredità 4.278.000 con 23.4%. Su Rai 2 Bull è visto da 696.000 persone con 3.4%. Su Rai 3 Tg Regione 2.787.000 con 14.7%. Blob 1.212.000 con 6%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.270.000 con 14.9%. Caduta Libera! 3.111.000 con 17.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 841.000 persone con 4%. Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 529.000 spettatori con 2.7%. Su La 7 Ghost Whisperer 129.000 con 0.9%- 191.000 con 1.1%. Su Tv8 Piatto Ricco 219.000 telespettatori con 1.2%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 222.000 con 1.1%. Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, l’access prime time Striscia la Notizia sotto il 16% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.498.000 telespettatori con 19.3%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 698.000 spettatori con 3%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.412.000 con 6.4%. Un Posto al Sole 1.678.000 con 7.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.712.000 persone con 15.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.015.000 con 4.5%- 929.000 con 4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.133.000 spettatori con 4.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.573.000 spettatori con 6.8%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 295.000 con 1.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 285.000 con 1.2%.

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, daytime mattutino

Elisir al 6.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 780.000-15.7%;820.000-14%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.745.000 con 17.2%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 243.000-4.6%.I Fatti Vostri 372.000-6.7%. Coppa del Mondo di Sci 432.000 -5%.

Su Rai 3 Agorà 521.000- 9.6% e Agorà Extra 355.000-7.2%. Elisir 382.000- 6.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.001.000-18.7%; 898.000-18.2%. Forum 1.436.000-18.9%.

Su Rete 4 Hazzard 129.000 con 2.6%.Detective in Corsia 107.000 con 1.9%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 642.000-5.3%. Sport Mediaset 624.000-4.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 265.000 con 4.5%- 360.000 con 3.5%.

Su Tv8 4 Ristoranti 80.000-1%. 4 Hotel 141.000-1.1%.

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, day time pomeridiano

Telethon al 10.5%

Su Rai 1 Telethon 1.310.000 con 10.5%.La Vita in Diretta Short in versione ridotta 1.987.000- 14.7%.

Su Rai 2 Ore 14 581.000 con 4.6%. Detto Fatto 511.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.506.000-18.8%. Aspettando Geo 954.000-8.7%. Geo 1.593.000-12.2%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.798.000-24.3%. Amici 2.096.000-20.3%. Pomeriggio Cinque 1.937.000-15%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 710.000-5.7%. Hamburg Distretto 21 363.000-3.4%.

Su Italia 1 Young Sheldon 380.000 con 3.5%. Big Bang Theory 300.000 con 2.9%. Modern Family 239.000 -2.2%.

Su La 7 Tagadà 340.000 con 3.1%. Tagadoc 158.000 con 1.4%.

Su Tv8 Un Natale maestoso 278.000-2.3%. Un cucciolo sotto l’albero 297.000-2.8%.

Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, seconda serata

Tv7 al 7.3%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 575.000 telespettatori con 7.3%.

Su Rai 2 Vitalia – Alle Origini della Festa 329.000 spettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Blob 292.000 spettatori con 2%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è visto da 584.000 persone con 16.7%.

Su Rete 4 Caccia alla Spia – The Enemy Within 224.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco 340.000 con 8.1%.

Su La 7 TgLa7 190.000 telespettatori con 3.5%.

Su Tv8 Un bacio sotto il vischio 178.000 spettatori con 1.5%.

Su NOVE La Confessione 159.000 con 1.1%.