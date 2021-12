The Voice Senior 2021 diretta 17 dicembre: le audizioni della quarta puntata

Condividi su

Venerdì 17 dicembre, dalle 21.25, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Senior 2021. il programma dedicato agli over 60 è condotto da Antonella Clerici.

Nel quarto appuntamento proseguono ancora le Blind Auditions , le audizioni al buio, attraverso le quali i giudici stanno gradualmente dando vita ai propri team.

Nella squadra di Clementino ci sono attualmente Russell Russell, Rossella Boni, Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Giuseppe Mariniello, Luciano Genovesi, Antonia Gagliano

Il team di Loredana Bertè è formato da Walter Sterbini, Carlo Andreoli, Ezio Turchetti, Stefania Castelli, Michele Longo e Lina Savonà, Mauro Goldsand, Donata Brischetto e Marco Negri.

La squadra di Orietta Berti è composta da Maria Gatti, Rosa Giannoccaro, Rosella Boni, Franco Tortora e Cosetta Gigli, Xin Xu,Gino Caiafa

Ida Lertora, Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati, Edoardo Oliva, Annibale Giannarelli, Fabrizio Pausini e Lalo Cibelli, Carmen Marchese,Agata Mongiovì, Roberto Barocelli fanno infine parte del team di Gigi D’Alessio.

The Voice Senior 2021, diretta 17 dicembre

Nella diretta del 17 dicembre Antonella Clerici dopo aver riassunto i concorrenti che già fanno parte del team dei giusdici dà il via alle audizioni della quarta puntata.

La prima ad esibirsi è Barbara Errico, che viene dalla pronvincia di Udine. Ha partecipato da bambina a Lo Zecchino D’Oro ed ha collaborato con Lelio Luttazzi. Per omaggiarlo canta la sua canzone Canto (Anche se sono stonata). L’ha accompagna la moglie di Luttazzi in quanto sono molto amiche. Si voltano per lei tutti i giudici. Sceglie di entrare nel team di Gigi D’Alessio.

Secondo artista è Silvio Aloiso, in arte Daniele Montenero. Nel passato ha fatto parte del gruppo musicale I Romans. Quando il gruppo si è sciolto ha continuato a fare musica girando il mondo. In Finlandia ha incontrato sua moglie. Propone il brano Tutto questo sei tu di Ultimo. Si voltano tutti e quattro i giudici ma lui sceglie Orietta Berti.

Il terzo ad esibirsi è Arthur Miles che canta What a wonderful world. E’ accompagnato dalla moglie Cristine. Viene dagli Stati Uniti ed è un cantante professionista. Vive però da 34 anni in Italia. Si voltano tutti e quattro i giudici ma Clementino blocca Loredana Berté.

Dopo aver duettato con Clementino sceglie di entrare a far parte proprio del suo team.

Prima di proseguire con le audizioni Loredana Berté e Orietta Berti cantano Città vuota.

The Voice Senior 2021, gli altri concorrenti

Stefania Corona vive a Roma, ha 2 figli, un cane e un gatto. Il marito è Alvaro Vitali che l’ha accompagna in questa avventura.