Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, The Voice Senior 19.8%, Caduta Libera 12.1%

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021. The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, trionfa ancora una volta nel prime time anche se eccezionalmente in onda il giovedì. Supera Caduta Libera Campionissimi con Gerry Scotti. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.736.000 telespettatori con 19.8%.

Su Rai 2 Un Natale senza tempo 1.319.000 spettatori con 6%.

Su Rai 3 Città Segrete è seguito da 1.204.000 spettatori con 5.7%.

Su Canale 5 Caduta Libera Campionissimi è visto da 2.084.000 persone con 12.1%.

Su Rete 4 The Family Man 826.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine 1.180.000 spettatori con 5.8%.

Su La 7 Speciale Piazzapulita 1.066.000 spettatori con 5.1%.

Su Tv8 Un Natale con i fiocchi 311.000 spettatori con 1.5%.

Su NOVE La leggenda di un amore: Cinderella 323.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, la fascia preserale Tg Regione al 15.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.067.000-20.4%. L’Eredità 4.204.000-23.3%. Su Rai 2 Blue Bloods 451.000 con 2.7%. Bull 677.000 con 3.4%. Su Rai 3 Tg Regione 2.929.000-15.4%. Blob 1.300.000 con 6.3%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.064.000-14%. Caduta Libera! 3.143.000-17.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 789.000 spettatori con 3.8%. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 554.000 telespettatori con 2.8%. Su La 7 Ghost Whisperer 148.000 con 1.1%-243.000 con 1.4%. Su Tv8 4 Hotel 191.000 spettatori con 1%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 222.000 con 1.2%. Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.661.000 telespettatori con 20.6%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 884.000 spettatori con 3.9%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.425.000-6.6%. Un Posto al Sole 1.658.000 con 7.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.648.000 spettatori con 16.1%. Su Rete 4 Controcorrente 952.000 con 4.3%- 915.000 con 4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.160.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.632.000 spettatori con 7.2%. Su Tv8 4 Ristoranti 354.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 276.000 con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, daytime mattutino

Radio2 Social Club al 3.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 776.000-14%; 751.000-12.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.770.000-16.6%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 203.000-3.5%. I Fatti Vostri 326.000 con 5.2%.

Su Rai 3 Agorà 455.000 con 7.8%. Agorà Extra 400.000 con 7.2%. Elisir 405.000 con 6.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 83.000-6.8%; 822.000-14.9%. Forum 1.225.000 con 15%.

Su Rete 4 Insieme per forza 95.000 spettatori con 1.7%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 761.000 spettatori con 5.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 313.000 con 5%-428.000 con 3.9%.

Su Tv8 4 Ristoranti 124.000 con 1.6%. 4 Hotel 182.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, day time pomeridiano

Lo Sportello di Forum al 6.4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 2.041.000-16%. La Vita in Diretta 2.204.000 spettatori con 17.4%.

Su Rai 2 I miei pasticci di Natale 224.000-1.7%. Detto Fatto 386.000-3.5%. Una Parola di Troppo381.000 -3.2%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 1.084.000 con 9.8%. Geo 1.529.000 con 12%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip daytime 1.509.000-13.6%. Pomeriggio Cinque News 1.382.000-11.5%; 1.486.000-11.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 845.000 con 6.4%. Hamburg Distretto 21 485.000 con 4.3%.

Su Italia 1 Spirit- Cavallo selvaggio 404.000-3.5%. Il ritorno di Prancer- La renna di Babbo Natale 339.000-2.9%.

Su La 7 Tagadà 368.000 con 3.1%. Tagadoc 113.000 con 1%.

Su Tv8 Un Natale di cioccolato 291.000-2.2%. La regina del Natale 370.000-3.3%.

Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021, seconda serata

Anni 20 Notte al 2.3%

Su Rai 1 Aspettando… Stanotte a Napoli 1.199.000-12.9%. Overland 22 685.000-11%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte è seguito da 269.000 spettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Lo straordinario viaggio di T. S. Spovet 318.000 spettatori con 4.2%.

Su Canale 5 X-Style 413.000 spettatori con 7.5%.

Su Rete 4 La morte ti fa bella è visto da 265.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 Un amico molto speciale 523.000 persone con 6.3%.

Su La 7 Mangia prega ama 195.000 spettatori con 2.5%.

Su Tv8 Tutto merito del Natale 159.000 spettatori con 1.5%.

Su NOVE Resta anche domani 104.000 con 1.4%.