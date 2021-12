The Voice Senior 2021 diretta 23 dicembre: le audizioni al buio della quinta puntata

Condividi su

Il 23 dicembre, eccezionalmente di giovedì, dalle 21.25, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Senior 2021. La seconda edizione del programma dedicato agli over 60 è condotta ancora una volta da Antonella Clerici.

Proseguono anche nel quinto appuntamento le Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio. I giudici Loredana Berté, Clementino, Orietta Berti e Gigi D’Alessio stanno gradualmente creando le proprie squadre e sono alla ricerca di altri talenti da inserire nel proprio team.

The Voice Senior 2021, diretta 23 dicembre

Nella diretta del 23 dicembre Antonella Clerici mostra ai telespettatori i talenti che finora sono entrati nel team dei giudici Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Il primo ad esibirsi è Stefano Costa. E’ nato e vive a Roma. E’ un fotografo ma ama anche la scrittura, la musica ed il giardinaggio. Ha una band che partecipò a Domenica In con Orietta Berti. Canta Hallelujah di Leonard Cohen. Si girano tutti e quattro i giudici per il suo particolare timbro. Costa sceglie Loredana Berté.

Il primo concorrente realizza anche il sogno di duettare con lei ne Il Mare d’Inverno.

Emma Armetta vive a Monreale ed è da sempre una casalinga. A 15 anni ha partecipato ad una kermesse canora ed ha avuto la possibilità di firmare un contratto discografico ma il padre era contrario al fatto che facesse musica. Quando ha poi conosciuto il marito è scappata con lui. Dal loro matrimonio sono nate due figlie. The Voice Senior rappresenta il suo riscatto. Interpreta Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Si girano Orietta Berti e Loredana Berté. La Armetta entra a far parte del team di Orietta Berti.

La terza concorrente è Didi Baldoni, che è stata la valletta di Mike Bongiorno. Da bambina cantava per strada ma poi il canto è diventato poi il suo mestiere. Ha inciso canzoncine per i ragazzi. Dopo anni di notorietà ha scelto di tornare al proprio paese. Ha poi avuto una figlia ed una nipote. Propone al pubblico Il tempo di morire di Lucio Battisti. Nessuno dei coach però si volta per lei.

The Voice Senior 2021, gli altri concorrenti

Quarto protagonista è Marco Rea. Per 12 anni ha lavorato come dipendente al Ministero della Difesa ma non era felice. Si è poi dimesso per dedicarsi alla musica che da 28 anni gli permette anche di vivere. Canta Unchain My heart di Ray Charles ma nella versione di Joe Cocker. Per lui si voltano tutti e quattro i coach. Rea sceglie Loredana Berté.