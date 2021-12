Concerto di Natale 2021: il 24 dicembre torna Federica Panicucci con la 29° edizione

Condividi su

Venerdì 24 dicembre, alle ore 21.25, Canale 5 trasmette il Concerto di Natale 2021. L’evento, che arriva alla 29° edizione, è condotto anche quest’anno da Federica Panicucci.

L’evento annuale che unisce musica e solidarietà viene trasmesso in replica il 25 dicembre alle 13.50. Radio R101 è la partner ufficiale della kermesse.

Concerto di Natale 2021 location, cast, ospiti

Anche quest’anno il Concerto di Natale si svolge all’Auditorium della Conciliazione di Roma, che torna ad essere gremita, seppur in maniera ridotta, di spettatori in platea seguendo le regole previste per limitare il contagio da Covid 19. L’evento è stato registrato lo scorso 16 dicembre.

Sono numerosi gli artisti del panorama della musica italiana ed internazionale che hanno deciso di prendere parte alla 29° edizione del Concerto di Natale.

Si inizia da Rita Pavone, giudice di All Together Now, ed Enrico Ruggeri che tornerà in tour nella primavera 2022. Sono inoltre presenti Francesca Michielin, Federico Rossi, Giò Di Tonno e Bugo. Partecipano anche Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, ovvero il coro di bambini nato nel 2014.

Per quanto riguarda le star internazionali arrivano sul palco del Concerto di Natale 2021 Anggun, Shaggy, Ian Anderson e Ana Mena, già nota al pubblico italiano per i tormentoni estivi. Accanto a loro ci sono anche Jimmy Sax e i 2Cellos, il duo di violoncellisti formato da Luka Šulić e Stjepan Hauser.

E’ prevista inoltre l’esibizione del Virginia Union Gospel Choir con J. David Bratton.

Nel 2021 torna anche il noto flautista Andrea Griminelli, allievo di Jean-Pierre Rampal e James Galway, apprezzato in tutto il mondo. Presente nel cast anche il violinista bresciano Andrea Casta, celebre per il suo violino elettrico.

Gli artisti sono accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. La regia è di Roberto Cenci.

Progetti benefici 2021

Nel 2021 il Concerto di Natale sostiene due nuovi progetti solidali promossi dalla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e da Missioni Don Bosco Onlus. E’ possibile donare al numero 45582, donando 2 euro dal cellulare con un Sms oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

La Fondazione Pontificia propone un progetto dedicato ai bambini e agli adolescenti di Haiti per promuovere una cultura educativa innovativa volta allo sviluppo socio-emozionale dei più piccoli. L’idea è di realizzare uno spazio ad hoc con iniziative specifiche e differenziate per i bambini della Capitale Port-au-Prince che hanno tra i 6 e i 9 anni. Ma anche ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Missioni Don Bosco Onlus invece vuole sostenere un’iniziativa destinata ai bambini del Libano. Lo Stato, al confine con la Siria, sta affrontando la più grave depressione dal termine della guerra civile. Ad El Houssoun i Salesiani si occupano della scuola degli Angeli della Pace che offre formazione scolastica ai piccoli rifugiati che non hanno la possibilità di accedere all’istruzione.

Nella cittadina di Al Fidar invece l’Istituto Tecnico Don Bosco garantisce la formazione tecnica e professionale a circa 200 giovani, dai 13 ai 2o anni, per permettere loro di specializzarsi in un determinato settore. Lo scorso anno però una terribile esplosione ha distrutto parte dell’area del porto di Beirut che ha costretto i salesiani a ridurre le proprie attività culturali e solidali.