Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, Una Poltrona per due 14.6%, Concerto di Natale 14.7%

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021. Il film Una Poltrona per due vince nel prime time superando il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci ha registrato 1.250.000 telespettatori con 7.4%. ha registrato 1.250.000 telespettatori con 7.4%.

Su Rai 2 Il mio Valzer di Natale è visto da 916.000 persone con 5.1%.

Su Rai 3 Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 1.665.000 spettatori con 9.8%.

Su Canale 5 Concerto di Natale è visto da 2.168.000 persone con 14.7%.

Su Rete 4 L’Amore non va in Vacanza 555.000 spettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Una Poltrona per due 2.459.000 telespettatori con 14.6%.

Su La 7 Insonnia d’Amore 233.000 spettatori con 1.4%.

Su Tv8 Il Disegno di Natale 138.000 spettatori con 0.8%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 466.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, la fascia preserale Blob sfiora l’8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 1.921.000-12.8%. L’Eredità 2.922.000-18.2%. Su Rai 2 Un Natale mai Raccontato è visto da 614.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 TGR 2.875.000-16.4%.Blob 1.402.000-7.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.041.000-12.9%. Caduta Libera 2.769.000-16.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 552.000 spettatori con 3.1%. Su Italia 1 Il Grinch 1.279.000 telespettatori con 7%. Su Tv8 4 Ristoranti 344.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di più? 161.000 spettatori con 0.9%. Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, l’access prime time Striscia la Notizia al 18.4% Su Rai 1 A Sua Immagine ha registrato 2.664.000 telespettatori con 14.2%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 898.000 spettatori con 4.8%. Su Rai 3 Che Succ3de? Game 1.229.000-6.6%. Un Posto al Sole 1.253.000-6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.441.000 persone con 18.4%. Su Rete 4 Controcorrente 617.000 con 3.3%- 686.000 con 3.6%. Su La 7 Natale con DonPasta 419.000 spettatori con 2.2%. Su Tv8 4 Hotel 271.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco 214.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, daytime mattutino

Storie Italiane al 14.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 969.000-14.7%.Concerto di Natale 573.000-8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.568.000-13.2%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 217.000-3.2%. O Anche No 175.000 spettatori con 2.6%.

Su Rai 3 Agorà 470.000 con 7.2%. Elisir 466.000 con 6.4%. Caro Marziano 660.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.113.000-16.5%; 1.024.000-15.5%. Forum 1.366.000 con 14.8%.

Su Rete 4 Cantando sotto la Pioggia 133.000 con 1.9%. Il Segreto 170.000 con 1.4%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 881.000 persone con 5.5%.

Su La 7 Meraviglie senza Tempo 180.000 spettatori con 1.4%.

Su Tv8 Un Natale da Favola 124.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, day time pomeridiano

Una Parola di Troppo al 3.4%

Su Rai 1 Il Meglio di Linea Verde 1.999.000-12.6%. Belle & Sebastien – Amici per Sempre 1.532.000-10.9%.

Su Rai 2 In Gara per Natale 537.000-3.6%. Un Anello per Natale 513.000-3.9%. Una Parola di Troppo 449.000-3.4%.

Su Rai 3 Tg3 Regione 2.892.000-18.1%. Geo 1.659.000 con 11.6%.

Su Canale 5 Una Vita 2.131.000-13.7%. Pomeriggio Cinque News 1.548.000-11.3%; 1.780.000-12%, 1.696.000 -11.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 801.000 persone con 5.4%.

Su Italia 1 I Simpson 901.000-5.7%. Balto 851.000-6.1%. Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato 705.000-5.1%.

Su La 7 Il Cardinale 136.000 spettatori con 0.9%.

Su Tv8 Quando Arriva il Natale 371.000 spettatori con 2.8%.

Ascolti Tv venerdì 24 dicembre 2021, seconda serata

Viaggio nella Chiesa di Francesco al 5.4%

Su Rai 1 Viaggio nella Chiesa di Francesco ha registrato 700.000 telespettatori con 5.4%.

Su Rai 2 Natale alle Hawaii è visto da 664.000 persone con 4.8%.

Su Rai 3 La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia 257.000 spettatori con 2.8%.

Su Canale 5 Tg5 è seguito da 833.000 spettatori con 12.2%.

Su Rete 4 La Fabbrica del sorriso – Una Storia Speciale 246.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Gremlins 731.000 spettatori con 8.8%.