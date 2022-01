Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, Il Ritorno di Mary Poppins 18.1%, GF Vip 21.1%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022. Il film Il Ritorno di Mary Poppins, in onda su Rai 1, vince nel prime time. In lieve calo il GF Vip rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Il Ritorno di Mary Poppins ha registrato 3.856.000 telespettatori con 18.1%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso è seguito da 1.382.000 spettatori con 6%.

Su Rai 3 Report è seguito da 1.676.000 spettatori con 7.5%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.322.000 persone con 21.1%.

Su Rete 4 Il Marchese del Grillo 1.065.000 spettatori con 5.3%.

Su Italia 1 Top Gun ha registrato 1.376.000 spettatori con 6.2%.

Su La 7 Atantide Files – JFK Un Caso Ancora Aperto 377.000 spettatori con 2.2%.

Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo 337.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Little Big Italy 275.000 con 1.2%; 183.000 con 1.2%.

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, la fascia preserale L’Eredità al 24% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.645.000 con 20.3%. L’Eredità 4.985.000 con 24%. 3.645.000 con 20.3%.4.985.000 con 24%. Su Rai 2 Blue Bloods 674.000 con 3.5%. 9-1-1 803.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR 3.143.000 con 14.6%. Blob 1.216.000 con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera-Inizia la Sfida 2.167.000 con 12.5%. Caduta Libera 3.257.000 con 16.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 829.000 spettatori con 3.6%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 642.000 con 3.4%. CSI Miami 718.000 con 3.2%. Su La 7 Ghost Whisperer 177.000 con 1.1%- 262.000 con 1.3%. Su Tv8 4 Hotel 300.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più 241.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, l’access prime time In Onda al 5.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.428.000 telespettatori con 22%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 886.000 spettatori con 3.6%. Su Rai 3 Generazione Bellezza 1.251.000 con 5.2%. Un Posto al Sole 1.651.000 con 6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.887.000 spettatori con 15.7%. Su Rete 4 Controcorrente 1.145.000 con 4.7%- 1.063.000 con 4.3%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.351.000 persone con 5.5%. Su La 7 In Onda 1.353.000 telespettatori con 5.5%. Su Tv8 4 Ristoranti 464.000 con 1.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 350.000 con 1.4%.

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 5%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.064.000 con 16.3%; 1.068.000 con 14.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.882.000 con 15%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 248.000-3.9%. I Fatti Vostri 713.000 con 8.4%; 990.000 con 8.1%.

Su Rai 3 Agorà 396.000-6.6%. Agorà Extra 378.000-5.8%. Elisir 472.000 con 6.3%

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.148.000 con 18%; 1.120.000 con 17.2%. Forum 1.490.000 con 15.6%.

Su Rete 4 Poirot 103.000 con 1.6%. Il Segreto 208.000 spettatori con 1.7%.

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù 357.000 – 3.4%. Sport Mediaset 814.000 con 5%.

Su La 7 L’Aria che Tira 304 000 con 4%; 427.000 con 3.3%.

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, day time pomeridiano

Lo Sportello di Forum al 5.4%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 2.047.000-14.7%. La Vita in Diretta 2.537.000 con 16.7%.

Su Rai 2 Il Trono di Cuori 475.000 con 3.3%. Principessa per Sempre 569.000 con 4.5%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 965.000 con 7.6%. Geo 1.681.000 con 11.1%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque News 1.640.000 con 11.6%- 1.945.000 con 12.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 792.000 persone con 5.4%.

Su Italia 1 Simpson 667.000-4.2%. Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re 604.000-4.4%.

Su La 7 Tagadà 410.000 con 3.1%. Tagadoc 304.000 con 2.3%.

Su Tv8 Babbo Natale Cercasi 294.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv lunedì 3 gennaio 2022, seconda serata

La Versione di Fiorella al 4.1%

Su Rai 1 Cuccioli in Festa ha registrato 715.000 spettatori con 7.5%.

Su Rai 2 Sex and the City – The Movie 452.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 649.000 persone con 4.1%.

Su Rete 4 Febbre da Cavallo – La Mandrakkata 200.000 spettatori con 2.9%.

Su Italia 1 Eyes da Wide Shut è seguito da 300.000 persone con 3.5%.