L’Eredità: Marco conferma il titolo di campione ma non vince

Marco si riconferma campione de L’Eredità, il game show preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Dopo aver sconfitto al Triello Francesco ed Alessandra, non è riuscito ad indovinare, ancora una volta, la parola della Ghigliottina.

L’Eredità, il percorso di Marco

Flavio Insinna, nella puntata del 3 gennaio, presenta gli avversari di Marco. La prima è Benedetta che viene da Pescara. E’ laureata in Giurisprudenza e sta svolgendo il tirocinio alla Corte di Cassazione, a Roma. Le piace inoltre cantare e suonare il pianoforte. Per lei come abbinamenti infinito- participio passato dei verbi.

Fabio invece viene da Latina, è un agente immobiliare. E’ sposato ad ha un figlio. Lui deve completare la coppia di cantanti.

La terza sfidante è Alessandra, che viene dalla provincia di Varese. Lavora nell’ufficio acquisti di una azienda e sta completando gli studi universitari. Deve riferire se alcuni personaggi sono stati papa negli ultimi 100 anni.

Francesco invece è tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il ragazzo deve specificare se alcune opere sono di Carlo Goldoni o Eduardo De Filippo.

Ritroviamo la diciannovenne Beatrice che studia ingegneria fisica a Torino. Suona da autodidatta il violino. Per lei come abbinamenti se alcuni animali hanno o no le corna.

Cinzia viene da Napoli ed è impiegata nel settore Food. Ha una laurea magistrale in Economia e Commercio. Ha un compagno ed un figlio. Per lei come abbinamenti quale sport è al centro di alcuni cartoni animati.

Il campione Marco sceglie di far sfidare al gioco dei 60 anni Fabio e Francesco, che non hanno superato gli abbinamenti. Fabio è il primo concorrente eliminato della puntata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il secondo gioco de L’Eredità Metti, Leva, Cambia. I concorrenti possono aggiungere, eliminare o modificare delle lettere alle parole che corrispondono alla potenziale risposta esatta. Compiono il primo errore Alessandra e Benedetta. A loro si aggiungono anche Francesco, Cinzia e Marco.

Benedetta però compie il doppio errore e sceglie di puntare il dito contro Alessandra. Benedetta è obbligata ad abbandonare lo studio.

Le Quattro date della puntata del 3 gennaio 2022 sono il 1919, il 1938, il 1960 e il 1979. I quesiti sono come di consueto di cultura generale ma anche televisiva. Forniscono la risposta errata Beatrice, Alessandra e Cinzia. Assieme a loro anche Francesco.

Cinzia compie il doppio errore e decide di duellare con Beatrice. Viene eliminata Cinzia.

E’ il momento del gioco dedicato ai termini in disuso, I Paroloni. Il primo termine, indovinato da Marco, è cinorrodo. E’ la bacca della rosa che contiene dei frutti con i quali si preparano delle confetture.

La seconda parola è invece girlo. E’ individuata da Alessandra. Si tratta di un dado di legno a forma di trottola.

Si sfidano al gioco dei 60 secondi Francesco e Beatrice. La studentessa universitaria abbandona il gioco.

Il Triello del 3 gennaio

Nella puntata del 3 gennaio si sfidano nel Triello Marco, Alessandra e Francesco.

Inizia il campione Marco che si aggiudica le categorie Storia (20.000 euro), Curiosità (10.000 euro), Religione (10.000 euro), Cinema (30.000 euro), Musica (20.000 euro) e Scienza (40.000 euro).

Francesco conquista l’argomento Lingue Straniere (30.000 euro) mentre Alessandra non riesce a rispondere ad alcun quesito.

Marco, che ha il montepremi più alto, compie il primo passo verso la Ghigliottina. Prima però deve affrontare altri due temi Primi incontri e Obblighi internazionali.

L’Eredità, la Ghigliottina di Marco

Marco arriva alla Ghigliottina con 140.000 euro. Deve scegliere tra le seguenti possibilità: festa o festival, ballo o gioco, corda o borsa, andare o stare, predica o discorso. Marco dimezza una volta sola così il montepremi scende a 70.000 euro.

Le parole della Ghigliottina del 3 gennaio sono:

festa

gioco

corda

stare

predica

Marco ha scritto fare ma la parola esatta è campana.