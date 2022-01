Sissi serie tv Canale 5: terzo e quarto episodio, trama, cast, finale

Condividi su

Questa sera, 4 gennaio, va in onda su Canale 5 la seconda puntata della serie tv Sissi, nella quale vengono proposti il terzo ed il quarto episodio. La serie tedesca è di genere biografico con ingredienti storici. E’ infatti dedicata alla vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria.

La prima stagione si compone di 6 episodi. La durata di ciascuno è 45 minuti. L’ultimo appuntamento andrà in onda martedì prossimo, l’11 gennaio.

Sissi, seconda puntata: regia, protagonisti, dove è girato

La serie è diretta da Sven Bohse. Protagonisti principali sono Dominique Devenport nel ruolo dell’Imperatrice Sissi e David Korbmann che interpreta conte Grünne. Tanja Schleiff e Julia Stemberger, invece, sono rispettivamente la contessa Esterházy e la duchessa Ludovica.

Le scene di Sissi sono state girate in Germania, Austria, Lettonia, Lituania, Estonia ed Ungheria. Tra le location scelte l’Università di Vilnius, la sede della Filarmonica Nazionale Lituana e la residenza di Würzburg. Le riprese di alcune scene si sono svolte anche in Italia.

Le musiche sono realizzate da Jessica de Rooij. Elena Hell, Robert Krause e Andreas Gutzeit hanno scritto la sceneggiatura. Ronny Mattas ha curato il montaggio mentre Metin Misdik si è occupato dei costumi nei minimi dettagli.

La serie è prodotta da Sony House Picture ed è distribuita da Beta Film.

Sissi seconda puntata: trama terzo episodio

Dopo il matrimonio Sissi e Franz si apprestano a vivere la prima notte di nozze ma non hanno rapporti intimi a causa della ritrosia della giovane sposa. Franz comprende la tensione di Sissi ma preferisce lasciarla sola.

Nel frattempo la prostituta Fanny, che si presenta a corte proponendosi come cameriera di Sissi, viene violentemente cacciata dalla residenza.

Intanto la giovane coppia di neosposi si appresta a partire per il viaggio di nozze a Laxenburg, nella splendida cornice del castello alle porte di Vienna. Sissi e Franz trascorrono dei momenti felici fino a quando il marito decide, ancora una volta, di prendere le distanze.

Sissi: trama quarto episodio

Tornati dalla luna di miele in Sissi cresce il desiderio di diventare madre per dare al Regno un erede. Decide così di raggiungere Fanny nel bordello in cui lavora. Vuole farsi dare dei preziosi consigli su come poter rimanere incinta nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo Franz è obbligato ad occuparsi di importanti questioni politiche. A Milano infatti i ribelli hanno preso d’assalto il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto. In Ungheria invece è sempre più accentuato il malcontento della popolazione nei confronti del regno.

L’Imperatrice suggerisce al marito di essere clemente mentre L’Arciduchessa invita Franz a dimostrare a tutti di essere all’altezza del proprio ruolo.

Sissi- il cast della serie

Ecco il cast della serie tv Sissi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Dominique Devenport : Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria

: Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria Jannik Schümann : Imperatore Franz Joseph I d’Austria

: Imperatore Franz Joseph I d’Austria David Korbmann : Conte Karl Ludwig von Grünne

: Conte Karl Ludwig von Grünne Désirée Nosbusch : Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern

: Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern Tanja Schleiff : Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein

: Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein Julia Stemberger : Duchessa Ludovika in Baviera

: Duchessa Ludovika in Baviera Pauline Rénevier : Duchessa Helene “Néné” in Baviera

: Duchessa Helene “Néné” in Baviera Marcus Grüsser: Duca Max Joseph in Baviera

Duca Max Joseph in Baviera Giovanni Funiati : Conte Andrássy

: Conte Andrássy Paula Kober : Fanny

: Fanny Yasmani Stambader : Bela / Lajos Farkas

: Bela / Lajos Farkas Lasse Möbus : Conte Richard

: Conte Richard Romy Schroeder: Marie

Marie Marie Sophie von Reibnitz: Eugenie de Montijo

Eugenie de Montijo Jurijs Djakonovs : Conte Draskoczy

: Conte Draskoczy Girts Krumin s: Maggiordomo Ketterl

s: Maggiordomo Ketterl Liv Bohse : Mathilde

: Mathilde Boris Alijnovic : Napoleone III

: Napoleone III Lion Leuker : Ambasciatore di Napoleone

: Ambasciatore di Napoleone Gundars Abolins: Cardinale Rauscher

Cardinale Rauscher Vytautas Kaniusonis: Dottor Griebe