Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, C’è Posta per Te 29.3%, Tali e Quali 18.8%

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022. Il people show C’è Posta per Te trionfa ancora nel prime time superando Tali e Quali con Carlo Conti, che è però in crescita rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 4.013.000 telespettatori con 18.8%. ha registrato 4.013.000 telespettatori con 18.8%.

Su Rai 2 FBI 1.121.000-4.6%. FBI International 1.082.000-4.5%. 1.121.000-4.6%.1.082.000-4.5%.

Su Rai 3 La Fabbrica del Mondo 849.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te è visto da 5.567.000 persone con 29.3%.

Su Rete 4 Storia di una Ladra di Libri 578.000 spettatori con 2.8%.

Su Italia 1 Cattivissimo me 2 889.000 spettatori con 3.9%.

Su La 7 In Onda – Prima Serata 864.000 spettatori con 3.6%

Su Tv8 L’Aroma dell’Amore 208.000 spettatori con 0.9%.

Su NOVE Maurizio Minghella – Il Predatore 262.000 con 1.1%.

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, la fascia preserale Blob al 5.1% Su Rai 1 L’Eredità Weekend- La Sfida dei 7 3.480.000-19.8%. L’Eredità 4.655.000-23.1%. Su Rai 2 Dribbling 391.000- 2.2%. Squadra Speciale Cobra 11 555.000 con 2.6%. Su Rai 3 TG Regione 2.806.000 con 13.5%. Blob 1.103.000 con 5.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend 2.624.000-15.3%. Avanti un Altro! Weekend 3.482.000-17.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 854.000 spettatori con 3.9%. Su Italia 1 CSI è visto da 512.000 persone con 2.4%. Su La 7 Uozzap! 148.000 spettatori con 0.8%. Su Tv8 4 Hotel 263.000 con 1.3%. Su NOVE Beverly Hills Cop II 203.000 con 1.1%. L’access prime time In Onda quasi al 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.003.000 telespettatori con 21.1%. Su Rai 3 Le Parole 1.538.000 telespettatori con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.976.000 persone con 16.7%. Su Rete 4 Controcorrente 1.113.000 con 4.8%- 902.000 con 3.8%. Su Italia 1 NCIS 1.180.000 spettatori con 5%. Su La 7 In Onda 1.148.000 spettatori con 4.9%. Su Tv8 4 Ristoranti 429.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 268.000 con 1.2%.

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, daytime mattutino

Il Caffè di Raiuno al 10.2%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno 175.000-10.2%. Linea Verde Tour 1.241.000-12.1%. Linea Verde Life 2.438.000 -17%.

Su Rai 2 Il Fiume della Vita 207.000 con 2.9%.Coppa del Mondo di Sci 669.000 con 6.9%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 391.000 con 6.6%. Mi Manda Raitre 346.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Alla Scoperta delle Highlands 673.000 -9.5%. Forum 1.390.000- 14.2%.

Su Rete 4 Due Imbroglioni e Mezzo 102.000 spettatori con 1.7%. Il Segreto 182.000 con 1.4%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico 135.000 telespettatori con 1.5%.

Su La 7 Coffee Break Sabato 180.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, day time pomeridiano

Dedicato al 10.6%

Su Rai 1 Dedicato 1.699.000-10.6%. Linea Bianca 1.434.000-10.3%. Italia Sì 1.523.000-11.5%.

Su Rai 2 Il Provinciale 696.000 con 4.3%. Squadra Speciale Stoccarda 420.000 con 3.2%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.313.000-9.5%. Frontiere 977.000-7.5%.

Su Canale 5 Verissimo 2.187.000-16.7%. Verissimo – Giri di Valzer 2.158.000-14.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 944.000 persone con 6%.

Su Italia 1 Back to School – Le Lezioni 582.000 con 3.2%. I Simpson 648.000-3.8%; 739.000-4.5%.

Su La 7 Calcio Femminile: Hellas Verona-Milan 192.000 con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 22 gennaio 2022, seconda serata

Top- Tutto Quanto fa Tendenza sotto il 7%

Su Rai 1 Top- Tutto Quanto fa Tendenza ha registrato 741.000 telespettatori con 6.9%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 – Il Colle più Alto 455.000 spettatori con 2.2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 495.000 spettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Tg5 Speciale – Rebus Colle è seguito da 1.012.000 spettatori con 17.7%.

Su Rete 4 L’Uomo in Più è visto da 145.000 persone con 2.1%.

Su Italia 1 I Griffin 347.000-1.9%; 387.000-2.6%; 365.000-3.3%; 316.000-3.6%; 329.000-5.4%.