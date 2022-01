Tali e Quali 8 gennaio: diretta della prima puntata, quarto giudice Biagio Izzo

Condividi su

Sabato 8 gennaio, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda il primo appuntamento di Tali e Quali 2022, condotto da Carlo Conti. Sono quattro le puntate previste.

Dopo l’ultima edizione vinta dai Gemelli di Guidonia, il conduttore dà ora spazio alle persone comuni. Il meccanismo dello show rimane però il medesimo.

In giuria ritroviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Nella prima puntata sarà Biagio Izzo, già protagonista di Tale e Quale Show 2021.

Tali e Quali 2022, diretta 8 gennaio

Nella diretta di venerdì 8 gennaio di Tali e Quali Carlo Conti annuncia la giuria composta Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Tenendo conto che ogni settimana i protagonisti sono diversi, il trucco sarà prettamente pittorico, ovvero senza protesi.

Alessandro Lunardi deve interpretare Nek in Fatti avanti amore. Ha 41 anni, è al momento disoccupato ma ha lavorato a lungo nella ristorazione. E’ molto legato alla sua cagnolina ed ama da sempre cantare. Secondo Loretta Goggi è molto somigliante nella voce e sufficientemente anche nel trucco. Per Malgioglio è molto intonato e riesce a trasmettere energia.

Igor Minerva, lavora come geometra in un’azienda che si occupa di appalti pubblici. E’ sposato con Roberta ed ha due figli. Suona il pianoforte ed imita Claudio Baglioni in La vita è adesso. Minerva ha anche partecipato in passato a Tu si que vales. Per i giudici nella voce è identico all’originale, anche nelle parti più alte.