Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, Attraverso i Miei Occhi 14.8%, Ulisse 12.5%

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022. Il film Attraverso i Miei Occhi, proposto da Canale 5, vince nel prime time superando Ulisse- Il Piacere della Scoperta in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, il prime time

. Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha registrato 2.548.000 telespettatori con 12.5%.

Su Rai 2 Un’Ora Sola vi Vorrei 1.333.000 spettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Cartabianca 1.099.000 spettatori con 5.5%.

Su Canale 5 Attraverso i Miei Occhi è visto da 3.040.000 persone con 14.8%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro 1.039.000 spettatori con 6.1%.

Su Italia 1 Back To School 1.241.000 spettatori con 6.7%.

Su La 7 DiMartedì 1.296.000 con 6.3%. DiMartedì Più 462.000 con 5.8%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent 618.000 spettatori con 3%.

Su NOVE Hitman: Agent 47 320.000 con 1.5%.

Su Real Time Primo Appuntamento 457.000 con 2%.

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 20% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.331.000-19.2%. 3.331.000-19.2%. L’Eredità 4.694.000-22.9%. Su Rai 2 Il Provinciale 602.000 spettatori con 2.5%. Su Rai 3 TGR 2.783.000-13.1%. Blob 1.095.000- 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.753.000-16.5%. Avanti un Altro 3.991.000-20%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale è visto da 619.000 persone con 2.7%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 401.000 con 2.2%. CSI Miami 692.000 con 3.1%. Su Tv8 4 Hotel 272.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Little Big Italy 232.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, l’access prime time Otto e Mezzo all’8.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.833.000 spettatori con 19.6%. Su Rai 2 TG2 Post 987.000 spettatori con 4%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.224.000-5.2%. Un Posto al Sole 1.618.000-6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.996.000 spettatori con 16.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 957.000-4%; 906.000-3.7%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.341.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 2.035.000 spettatori con 8.2%. Su Tv8 Guess My Age 292.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 463.000 con 1.9%.

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno sotto il 15%

Su Rai 1 Storie Italiane 942.000-15.4%; 1.033.000-14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.734.000- 14.5%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 740.000 con 8.5%; 1.033.000 con 8.8%.

Su Rai 3 Agorà 449.000-7.5%. Agorà Extra 381.000- 6.3%.Elisir 426.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.099.000-18.3%; 1.194.000-19.7%. Forum 1.743.000-18.6%.

Su Rete 4 Hazzard 146.000 spettatori con 2.4%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 763.000 persone con 4.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira 452.000 con 6.1%; 544.000 con 4.5%.

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, day time pomeridiano

Coppa del Mondo di Sci al 5.3%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.985.000-14.8%. La Vita in Diretta 2.367.000 -16.4%.

Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci 816.000 con 5.3%. Speciale TG2 436.000 con 2.9%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 920.000-7.7%. Geo 1.624.000-11.3%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.561.000 con 11.9%; 2.036.000 con 13.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 909.000 persone con 6.4%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 407.000 con 3.4%. Due Uomini e Mezzo 281.000 con 2%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 631.000 spettatori con 4.3%.

Su Tv8 Il Disegno del Natale 257.000-1.8%. Quando Arriva il Natale 344.000-2.9%.

Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, seconda serata

Tg3 Linea Notte al 5.2%

Su Rai 1 Porta a Porta – TG1 Speciale ha registrato 690.000 telespettatori con 9.2%. ha registrato 690.000 telespettatori con 9.2%.

Su Rai 2 Bar Stella 476.000 spettatori con 4%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 393.000 spettatori con 5.2%.

Su Canale 5 X Style è visto da 595.000 spettatori con 5.6%.

Su Rete 4 Colette – Un Amore più Forte di Tutto 265.000 spettatori con 6.6%.

Su Italia 1 Universitari – Molto Più che Amici 297.000 con 6%.