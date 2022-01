Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, Lezioni di Persiano 15.8%, Viaggio nella Grande Bellezza 11.4%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022. Il film in onda su Rai 1 Lezioni di Persiano vince nel prime time. Supera Ecco Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale con Cesare Bocci. i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Lezioni di Persiano ha registrato 3.262.000 telespettatori con 15.8%.

Su Rai 2 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta è seguito da 1.211.000 spettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.108.000 spettatori con 10.5%.

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale 2.228.000 persone con 11.4%.

Su Rete 4 Zona Bianca 716.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 Back To School è visto da 1.383.000 persone con 7.5%.

Su La 7 Non è l’Arena 734.000 spettatori con 4.4%.

Su Tv8 4 Hotel 356.000 con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, la fascia preserale CSI Miami al 3.1%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.298.000-18.9%. L’Eredità 4.711.000 con 23.1%. Su Rai 2 Blue Bloods 661.000-3.4%. 9-1-1 846.000-3.8%. Su Rai 3 TGR 2.745.000-13%. Blob 1.127.000-5%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.837.000-16.6%. Avanti un Altro! 4.018.000-20%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale è visto da 524.000 persone con 2.3%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 544.000-2.9%. CSI Miami 713.000-3.1%. Su Tv8 4 Hotel 261.000 -1.3%. Su NOVE Little Big Italy 215.000 con 1%. Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.038.000 spettatori con 20% Su Rai 2 Tg2 Post 839.000 spettatori con 3.3%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.312.000 -5.5% . Un Posto al Sole 1.781.000-7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.822.000 persone con 15.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 959.000-4%; 826.000-3.2%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.492.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 2.086.000 con 8.3%. Su Tv8 Guess My Age 332.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 339.000 con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, daytime mattutino

TGLA7 Speciale al 5.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 989.000-16.7%; 1.063.000-15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.865.000- 15.7%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 636.000 con 8.2%; 1.071.000 con 9.3%.

Su Rai 3 Agorà 475.000 -7.7% Agorà Extra 430.000-7.3%. TG3 Speciale 551.000-5.4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.079.000-17.5%; 1.032.000-17.4%. Forum 1.561.000-17%.

Su Rete 4 Hazzard 152.000 spettatori con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 761.000 persone con 5%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 561.000 spettatori con 5.7%.

Su Tv8 Vite da Copertina 48.000 spettatori con 0.5%.

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 14.4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.951.000-14.4%. La Vita in Diretta 2.385.000 con 16.5%.

Su Rai 2 Ore 14 434.000-2.9%. Detto Fatto 491.000- 4.1%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 1.140.000 con 9.5%. Geo 1.822.000 con 12.5%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.689.000-12.9%; 2.074.000-13.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 898.000 spettatori con 6.3%

Su Italia 1 Big Bang Theory 372.000 con 3.1%. Due Uomini e Mezzo 357.000 con 2.5%.

Su La 7 TGLA7 Speciale655.000 spettatori con 4.4%.

Su Tv8 Uno Chef per Natale 308.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, seconda serata

Porta a Porta al 10.3%

Su Rai 1 Porta a Porta – TG1 Speciale ha registrato 849.000 spettatori con 10.3%.

Su Rai 2 Restart 232.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 737.000 spettatori con 9.3%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 507.000 persone con 6.9%.

Su Rete 4 Sobibor – La Grande Fuga 156.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 I Babysitter 348.000 spettatori con 7.1%.