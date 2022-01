Christian serietv Sky – trama, cast, finale

Condividi su

Christian serietv prenderà il via dal 28 gennaio su Sky e NOW. Si tratta di un nuovo prodotto Sky Original. Ci saranno sei puntate coprodotte con Lucky Red, dove non mancheranno le sorprese con uno dei migliori cast degli ultimi anni.

Christian serietv – episodi, attori, dove è girato

Christian è una serietv Sky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi, che è anche produttore creativo, e Roberto “Saku” Cinardi. Edoardo Pesce è Christian, un uomo di quarant’anni che fa il picchiatore e vive con la madre malata di Alzheimer.

Tra gli altri protagonisti Claudio Santamaria nel ruolo di Matteo, un postulatore del Vaticano dai metodi poco ortodossi. Silvia D’Amico presta il suo volto al personaggio di Rachele, una donna sulla trentina tossicodipendente e dal passato doloroso.

Giordano De Plano è Lino, il boss della Città-Palazzo. Si segnala anche la partecipazione di Lina Sastri (Italia), Antonio Bannò (Davide) e Francesco Colella (Tomei). La serie è stata girata interamente a Roma.

Christian serie tv – la trama

La narrazione di Christian serietv si incentra sulla storia del personaggio protagonista, da cui prende spunto il titolo del prodotto televisivo. Christian è un energumeno di circa quarant’anni che vive facendo il lavoro sporco per conto di Lino.

Quest’ultimo è un boss del gigantesco “Città-Palazzo” in cui vivono entrambi, insieme ad Italia, la madre di Christian, malata di Alzheimer da molti anni. Tra gli altri protagonisti della narrazione ci sono Davide, figlio di Lino e grande amico del giovane, e Rachele, vicina di casa del protagonista e tossicodipendente.

Il protagonista della storia desidera un lavoro meno compromettente e più pulito, ma nulla sembra convincere Lino. Alcuni eventi inaspettati porteranno Matteo sulle tracce di Christian e di una resurrezione.

Nel giro di pochi giorni Christian sarà messo davanti alla consapevolezza di sé e del proprio incredibile potere, che gli permette di compiere molti altri miracoli sulle persone al suo fianco.

Spoiler finale

Lino percepisce ormai Christian come un pericolo, tanto che decide per la sua eliminazione. Nel frattempo Matteo indagherà su colui che molti ormai acclamano come “salvatore”. Nelle more della ricerca, l’uomo incontra Padre Klaus.

Quest’ultimo è un inquietante sacerdote che nasconde troppi segreti, arrivando troppo vicino ad una verità che potrebbe sconvolgere la sua vita e quella del mondo intero.