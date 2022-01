Wild Teens Contadini in erba diretta 19 gennaio: la quinta puntata

Condividi su

Mercoledì 19 gennaio va in onda su Nove la quinta puntata di Wild Teens Contadini in erba con Andrea Gherpelli. I dodici protagonisti, che hanno dai 14 ai 17 anni, continuano la loro esperienza in un’azienda agricola svolgendo molteplici attività che si svolgono in una fattoria.

Wild Teens Contadini in erba, diretta 19 gennaio