Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, C’è Posta per te 29.9%, Tali e Quali 18.1%

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022. La puntata di C’è Posta per te trionfa nel prime time superando la finale di Tali e Quali 2022. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, il prime time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 3.594.000 telespettatori con 18.1%.

Su Rai 2 FBI 944.000 con 4.2%. FBI International 1.024.000 con 4.6%.

Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine 941.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te 5.343.000 spettatori con 29.9%.

Su Rete 4 Agente 007 – La Morte può Attendere 645.000 spettatori con 3.3%.

Su Italia 1 Il viaggio di Arlo ha registrato 848.000 spettatori con 3.17%.

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 460.000 spettatori con 2.4%.

Su Tv8 Sotto Assedio-White House Down 245.000 spettatori con 1.2%.

Su NOVE Sirene: L’Assassinio di Melania Rea 319.000 con 1.5%.

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, la fascia preserale Avanti un altro al 18.5% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 7 3.144.000 con 18.3%. L’Eredità 4.343.000 con 22%. Su Rai 2 Dribbling 346.000 con 1.8%. NCIS 598.000 con 2.9%. Su Rai 3 Tg Regione 2.422.000-11.9%. Blob 983.000- 4.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.549.000 con 15.3%. Avanti un Altro 3,568.000-18.5%. Su Italia 1 CSI è visto da 589.000 persone con 2.9%. Su Tv8 Incidente d’Amore 286.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Guess the Aristi? 88.000 con 0.4%. L’access prime time In Onda al 4.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 5.092.000 telespettatori con 22.8%. Su Rai 3 Le Parole 1.403.000 telespettatori con 6.25%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.985.000 persone con 17.85%. Su Rete 4 Controcorrente 816.000-3.35%; 606.000-2.26%. Su Italia 1 NCIS 1.131.000 spettatori con 5.09%. Su La 7 In Onda 921.000 spettatori con 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti 356.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 299.000 con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, daytime mattutino

Linea Verde Life al 17.4%

Su Rai 1 Linea Verde Explora 1.400.000-14.7%. Linea Verde Life 2.384.000-17.4%.

Su Rai 2 Olimpiadi di Beijing 2022 501.000-8.7%. Onorevoli Confessioni 247.000- 3.3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 290.000 con 4.6%. Mi Manda Raitre 273.000 con 4.2%.

Su Canale 5 X Style 685.000-10.2%. Forum 1.331.000-14.5%

Su Rete 4 Franco, Ciccio e le Vedove 179.000-2.7%. Il Segreto 206.000 con 1.7%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico 107.000-1.7%. Sport Mediaset 822.000-5.1%.

Su La 7 Omnibus 113.000 con 3.3%- 159.000 con 2.5%.

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, day time pomeridiano

Tv Talk al 9%

Su Rai 1 Dedicato 1.592.000-10.3%. Linea Bianca 1.213.000-8.9%.Italia Sì 1.451.000-11.5%; 1.967.000-13.5%.

Su Rai 2 Stop & Go 381.000-2.89%. Cerchi azzurri 420.000-2.57%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.235.000-9%. Frontiere 674.000-5.42%. Presa Diretta 684.000-4.60%.

Su Canale 5 Verissimo 2.337.000-18.79%. Verissimo-Giri di Valzer 2.320.000-16.12%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 706.000-4.67%. Asso 427.000 con 3.04%.

Su Italia 1 I Simpson 562.000-3.44%. Rush Hour 252.000-1.84%

Su La 7 Sherlock 162.000-1.13%; 177.000- 1.39%. Mystery in Paris 136.000-0.78%.

Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022, seconda serata

Ciao Maschio al 9.4%

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 814.000 telespettatori con 9.4%.

Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino 662.000 spettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 487.000 spettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 è visto da 1.154.000 persone con 20.7%.

Su Rete 4 Al Momento Giusto 167.000 spettatori con 2.4%.

Su Italia 1 I Griffin 328.000-2.1%; 308.000-2.7%; 271.000-3%; 209.000-3.4%; 192.000-4.2%.