Tali e Quali diretta 12 febbraio: la finale, ecco il vincitore

Sabato 12 febbraio, dalle 21.25, Rai 1, va in onda la quarta ed ultima puntata di Tali e Quali 2022, con Carlo Conti.

Nuovi otto concorrenti sono pronti a sfidarsi nello spin off di Tale e Quale Show. A loro si aggiungono i tre vincitori delle scorse puntate, Igor Minerva, Daniele Quartapelle e Gianfranco Lacchi. E’ presente anche la vincitrice della prima edizione, Veronica Perseo.

Le esibizioni sono, come di consueto, valutate dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice è invece Giovanni Allevi (Ubaldo Pantani). Quinto giudice speciale è Leonardo Pieraccioni.

Tali e Quali 2022, diretta 12 febbraio

Nella diretta del 12 febbraio Carlo Conti saluta i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Giovanni Allevi (Ubaldo Pantani) e Leonardo Pieraccioni.

Nella finale oltre a nuovi protagonisti tornano i campioni delle scorse puntate e la campionessa della prima edizione.

Il primo protagonista è Andrea Bellina. Ha 54 anni, è nato a Catania ma vive a Pavia. Ha da sempre una forte passione per la musica e adora cantare. Imita Biagio Antonacci e ha scelto di interpretare Non vivo senza più te. Nel complesso i giudici lo hanno trovato somigliante nella musicalità e nelle movenze. Non ha però convinto Malgioglio.

Alice Stocchino deve invece interpretare Antonella Ruggiero. Ha 21 anni, frequenta la Facoltà di Sociologia, studia il basso elettrico e frequenta una scuola di canto. Vive insieme ai genitori, il fratello ed un gatto. Canta Vacanze Romane. Cristiano Malgioglio reputa che abbia una voce stridula ma la difende Loretta Goggi. Spiega che ha solo una voce più impostata. Riceve complimenti dagli altri giudici.

Luca Montorro ha 33 anni e vive a Perugia. Lavora come barista ed ha una grande passione per la musica. E’ sposato con Chiara da 10 anni ed ha 3 cagnolini. Suona la batteria e la chitarra. La moglie lo ha sempre sostenuto nella sua passione. Ha scelto di imitare Damiano dei Maneskin, proponendo Zitti e Buoni. Standing ovation per Montorro. Per i giudici si è avvicinato molto all’originale. Deluso anche in questo caso Malgioglio a cui è mancato il “graffio” di Damiano.

Tali e Quali 2022, le altre esibizioni

Quarta protagonista è Melissa Biondi. Ha 29 anni e vive in un piccolo borgo sul Lago di Bolsena. Lavora come estetista e ha perso 60 kg in 2 anni. Ha deciso di imitare Adele canta Hello. Tutti i presenti si alzano in piedi per applaudire. Complimenti da parte di tutti i giudici. Anche Cristiano Malgioglio si congratula con lei.

Il prossimo ad esibirsi è Francesco Rinaldi, originario di Napoli. E’ sposato da 40 anni, ha una figlia di 36 anni e sta per diventare nonno. E’ pensionato ma ha lavorato per 35 anni in un’azienda telefonica. Imita Edoardo Bennato con i brani Il Gatto e la Volpe e Sono solo canzonette. Secondo i giudici è riuscito a replicarne le movenze e in parte anche la voce. “Esibizione debole” per Malgioglio.