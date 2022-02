L’amica geniale 3 episodi La cura e Guerra Fredda – trama, cast e anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la seconda puntata de L’amica geniale 3 con gli episodi dai titoli rispettivamente La cura e Guerra fredda. Si tratta della terza stagione della serie tratta dal romanzo L’amica geniale storia di chi fugge e di chi resta scritto da Elena Ferrante.

Il prodotto televisivo è composto da quattro prime serate previste ogni domenica sulla prima rete da domenica 6 febbraio 2022.

L’amica geniale 3 La cura e Guerra fredda- regia, protagonisti, dove è girato

La regia in questa stagione è affidata a Daniele Lucchetti subentrato a Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher. Protagoniste principali sono Raffaella “Lila” Cerullo e Elena “Lenù” Greco interpretate anche questa stagione da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due attrici saranno presenti in tutti gli otto episodi del nuovo capitolo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e in molte zone limitrofe.

La produzione è della Wildside in collaborazione con Fandango, The Apartment, Umedia e Mowe per Rai Fiction e HBO.

La serie è stata venduta anche oltreconfini con il titolo My Brilliant Friend.

L’amica geniale 3 La cura – trama

Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.

Guerra fredda – trama

Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

L’amica geniale 3: il cast completo

Di seguito il cast de L’amica geniale 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Gaia Girace : Raffaella “Lila” Cerullo

: Raffaella “Lila” Cerullo Margherita Mazzucco : Elena Greco

: Elena Greco Francesco Serpico : Nino Sarratore

: Nino Sarratore Emanuele Valenti : Donato Sarratore

: Donato Sarratore Elvis Esposito : Marcello Solara

: Marcello Solara Alessio Gallo : Michele Solara

: Michele Solara Giovanni Amura : Stefano Carracci

: Stefano Carracci Ulrike Migliaresi : Ada

: Ada Gennaro De Stefano : Rino Cerullo

: Rino Cerullo Fabrizio Cottone : Alfonso Carracci

: Alfonso Carracci Clotilde Sabatino : la professoressa Galiani

: la professoressa Galiani Dora Romano: la maestra Oliviero