Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, L’Amica Geniale 22.4%, Cado Dalle Nubi 11.1%

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022. La fiction L’amica Geniale 3 in onda su Rai 1 supera il film Cado dalle nubi di Checco Zalone. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, il prime time

Su Rai 1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta 4.857.000 spettatori con 22.4%. 4.857.000 spettatori con 22.4%.

Su Rai 2 The Rookie 4 974.000 con 3.9%. CSI: Vega 932.000 con 3.9%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.890.000-11.7%. Che Tempo Che Fa- Il Tavolo 1.878.000-9.8%.

Su Canale 5 Cado Dalle Nubi è visto da 2.515.000 persone con 11.1%.

Su Rete 4 Zona Bianca 597.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 Kong – Skull Island 1.037.000 spettatori con il 4.8%.

Su La 7 Non è l’Arena 727.000 con 3.1%-652.000 con 5.7%.

Su Tv8 L’Ultimo San Valentino è visto da 263.000 persone con 1.2%.

Su NOVE Sono Nata il 23 405.000 spettatori con 1.8%.

Su Real Time Drag Race Italia 277.893 con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 3.9% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 3.446.000-18.9%. 3.446.000-18.9%. L’Eredità 4.577.000-22.2%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 731.000 con 3.9%. NCIS 682.000 con 3%. Su Rai 3 TGR 2.929.000 spettatori con 13.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.855.000 -15.9%. Avanti un Altro! 3.692.000-18%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 903.000 spettatori con 4%. Su Italia 1 CSI: Miami 635.000 persone con 2.9%. Su La 7 La7Doc – I Am JFK Jr 154.000 spettatori con 0.8%.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno al 21.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.346.000 telespettatori con 21.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.029.000 spettatori con 12.2%. Su Rete 4 Controcorrente 1.048.000 con 4.3%; 1.007.000 con 4%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.476.000 spettatori con 6%. Su La 7 In Onda ha registrato 963.000 spettatori con 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 293.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE Little Big Italy 310.000 con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 19.8%

Su Rai 1 Angelus 2.252.000 con 20.7%. Linea Verde 2.922.000 con 19.8%.

Su Rai 2 Olimpiadi Invernali 398.000-8.7%.Sci Nordico 771.000-9.9%. Citofonare Rai2 542.000-4.5%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 249.000-3.7%. Mi Manda Raitre 291.000-3.6%. Le Parole per Dirlo 246.000-3.7%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 1.087.000-11.8%. Melaverde 2.076.000 con 16.7%.

Su Rete 4 Casa Vianello 180.000-2.2%; 233.000-2.7%. Dalla Parte degli Animali 290.000- 3.3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è visto da 697.000 persone con 4.2%.

Su La 7 Omnibus 139.000-2.4%. L’Ingrediente Perfetto 95.000 con 1.1%.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, day time pomeridiano

Verissimo al 19%

Su Rai 1 Domenica In 2.952.000-18%; 2.760.000-18.5%. Da Noi… A Ruota Libera 2.589.000 con 16%.

Su Rai 2 Mompracem – L’Isola dei Documentari 344.000-2.3%. Cerchi Azzurri 329.000- 2.1%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.159.000-7.4%. Il Mondo che Verrà 980.000-6.6%. Kilimangiaro 1.473.000-8.7%.

Su Canale 5 Amici 3.148.000–20%. Verissimo 2.799.000-19%. Verissimo Giri di Valzer 2.964.000-17.8%.

Su Rete 4 The Cup in Corsa per la vittoria finale 320.000 spettatori con 2.1%.

Su Italia 1 Mr Bean’s Holiday 374.000-2.4%. Mr Bean L’Ultima Catastrofe 328.000-2.2%.

Su La 7 Atlantide 70 Anni con Elisabetta, Regina nei Guai 248.000-1.6%; 264.000-1.8%.

Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 7.7%

Su Rai 1 Techetechetè 1.059.000-9.4%. Superbowl 336.000 con 6.9%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 962.000 con 4.7%, 1.078.000 con 8%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 715.000 spettatori con 7.7%.

Su Canale 5 Manifest 757.000 con 6%- 446.000 con 6.4%.

Su Rete 4 Diana – La Storia Segreta è visto da 149.000 persone con 3.7%.

Su Italia 1 Pressing 374.000 con 6.3%.