Dilemmi, dal 2 maggio in seconda serata su Rai 3 con Gianrico Carofiglio

Debutta a partire da lunedì 2 maggio su Rai 3 Dilemmi, ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio. Il nuovo programma si snoda in sei puntate, ed in ognuna verrà affrontato un dilemma diverso. Proprio attraverso delle domande come “Bisogna dire sempre la verità?” o “L’impegno è un dovere?”, si andrà a fondo su temi che toccano la nostra vita quotidiana.

Dilemmi, dal 2 maggio su Rai 3 – la prima puntata

Da lunedì 2 maggio debutta su Rai 3 Dilemmi, ideato e condotto da Gianrico Carofiglio. Prendendo il testimone della docuserie Fame D’Amore con Francesca Fialdini, il nuovo programma andrà in onda in seconda serata, subito dopo Report. In ogni puntata verrà affrontato un dilemma diverso. Domande che spesso ci poniamo, e che condizionano anche la nostra vita quotidiana, come ad esempio “E’ etico mangiare ancora carne?”.

Dilemmi che possono trovare soluzioni diverse, e su cui Carofiglio si soffermerà, cercando di approfondire il tema, creando dibattiti anche con i due ospiti presenti in studio, provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e della scienza. Una scelta che permette di garantire al telespettatore dibattiti civili che, oltre ad essere accompagnati dalle note di Cavalleria Rusticana in versione jazz, dovranno seguire delle regole precise. Non si potranno attaccare la persone con cui si sta discutendo, ne tanto meno si potranno manipolare gli argomenti altrui, ma soprattutto bisognerà fornire le prove delle proprie affermazioni.

Il nuovo programma di Rai 3 si soffermerà inoltre su temi di attualità, come la legge sull’eutanasia, la legalizzazione della cannabis e tra i dilemmi della prima puntata anche l’assuefazione dai social network. Al termine di ogni puntata l’attrice Lella Costa, si esibirà in un monologo che avrà come tema proprio il dilemma della puntata.

Tra gli autori di Dilemmi, oltre allo scrittore Gianrico Carofiglio, anche Pietro Galeotti, Ivan Carrozzi, Francesca Santolini. La regia è di Giuseppe Bianchi.

Il conduttore Gianrico Carofiglio

E’ lo scrittore Gianrico Carofiglio il conduttore di Dilemmi, dal 2 maggio in seconda serata su Rai 3. Ex magistrato, ed ex politico italiano, Carofiglio è autore di romanzi come “Il passato è una terra straniera” con cui ha vinto il Premio Bancarella nel 2005. E’ autore de “Il silenzio dell’onda”, “La casa nel bosco” scritto con il fratello Francesco, e del saggio “La manomissione delle parole”, da cui è tratto uno spettacolo teatrale, interpretato di lui stesso. Numerosi sono i premi vinti, come il Premio Campiello nel 2010, e nel 2018 il Premio Letteratura al Gran Prix Corallo Alghero.