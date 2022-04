Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, Nero a Metà 20.2%, Isola dei Famosi 17.2%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022. La fiction Nero a metà vince nel prime time. In calo Made in Sud rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 Nero a Metà 3 ha registrato 4.357.000 telespettatori con 20.2%. ha registrato 4.357.000 telespettatori con 20.2%.

Su Rai 2 Made in Sud 1.073.000 spettatori con 6%. 1.073.000 spettatori con 6%.

Su Rai 3 Report 1.674.000 spettatori con 7.66%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi è visto da 2.485.000 persone con 17.2%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica 778.000 spettatori con 4.63%.

Su Italia 1 Battiti Live- Il viaggio della musica 527.000 spettatori con 2.8%.

Su La 7 Servant of the People 449.000 con 1.92%, 429.000 con 2.08%.

Su Tv8 Mia Moglie per Finta 562.000 persone con 2.66%.

Su NOVE Bad Company – Protocollo Praga 452.000 con 2.21%.

Ascolti Tv lunedì 25 aprile, la fascia preserale Tempesta D’Amore al 4.3%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.954.000 con 20.24%. L’Eredità 4.232.000 con 24%.

Su Rai 2 Blue Bloods 557.000 con 3.32%. The Good Doctor 641.000 con 3.2%. Su Rai 3 TGR 2.329.000 con 12.69%. Blob 942.000 con 4.69%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.023.000 con 14.39%. Avanti un Altro 3.010.000 con 17.47%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 881.000 spettatori con 4.3%. Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 569.000 persone con 3%. Su Tv8 Masterchef 178.000 spettatori con 1%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 290.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, l’access prime time Un Posto al Sole al 6.8%

Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 4.683.000 telespettatori con 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 815.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 La Scelta dei Partigiani 1.004.000 con 4.6%. Un Posto al Sole 1.560.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.439.000 persone con 14.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.054.000-4.7%; 1.030.000-4.43%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.281.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.534.000 spettatori con 6.65%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 317.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Deal with it 307.000 con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.2%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.092.000-15.6%.77º Anniversario Liberazione 1.222.000- 15.25%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.776.000-14.36%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 638.000 con 7.51%-962.000 con 8.31%.

Su Rai 3 Agorà 325.000 con 5%. Agorà Extra 301.000 con 4.24%. Elisir 302.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 926.000-13.54%; 871.000-12.36% . Forum 1.445.000 -15%.

Su Rete 4 Cari Fottutissimi Amici 145.000 spettatori con 2%.

Su Italia 1 Sport Mediaset 749.000 spettatori con 5.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira 310.000- 3.89%; 448.000- 3.7%.

Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 16.7%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.808.000-14.64%. La Vita in Diretta 1.993.000 con 16.7%.

Su Rai 2 Ore 14 579.000 con 4.5%. Detto Fatto 556.000 con 5.07%.

Su Rai 3 #Maestri 456.000 con 3.96%. Geo 946.000 con 7.87%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.073.000 con 10.1%, 1.333.000 con 11.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 699.000 con 5.5%.

Su Italia 1 I Simpson 573.000-4.19%, 716.000-5.5%, 632.000 con 5.17%.

Su La 7 Tagadà 370.000 con 3.3%.

Ascolti Tv lunedì 25 aprile 2022, seconda serata

Fame D’Amore supera il 5%

Su Rai 1 Via delle Storie è visto da 1.297.000 persone con 9.6%.

Su Rai 2 Restart 254.000 spettatori con 4%.

Su Rai 3 Fame d’Amore 740.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 563.000 telespettatori con 17.4%

Su Rete 4 Racconti di Libertà 192.000 spettatori con 3.49%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 283.000 spettatori con 5.11%.