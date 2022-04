La scogliera dei misteri: anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1

Condividi su

Questa sera Rai 1 propone la terza puntata della serie La scogliera dei misteri. La serie è di produzione francese e si compone in tutto di sei episodi.

L’anno di realizzazione è il 2021. La rete leader di viale Mazzini propone la serie in tre prime serate.

La scogliera dei misteri terza puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Franck Ollivier. Protagonisti principali sono Lola Brémond e Mireille Jouve interpretate rispettivamente da Garance Thénault e Gabrielle Lazure. Nel cast anche Nicky Marbot nel ruolo di Jean-Michel Brémond.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe. La produzione è della France Télévisions mentre la distribuzione a livello internazionale è della Episode Productions.

Il titolo originale è Jugée coupable.

La scogliera dei misteri terza puntata – trama

Georges Battaglia si trova tra la vita e la morte in ospedale. Gli investigatori sono convinti che abbia violentato Manon e poi l’abbia uccisa per evitare che lei lo denunciasse quando è tornata un anno dopo. La famiglia Battaglia è sull’orlo dell’implosione. Eric è convinto della colpevolezza di suo padre, Ines non vuole crederci. Lola e Clément si avvicinano e sono ora uniti nella ricerca dell’assassino.

Ultimo episodio

Eric, che si trova in custodia, è devastato dalla situazione in cui si trova il padre. Non capisce come il genitore possa aver violentato e ucciso Manon. L’udienza è interrotta, Lola è stata appena trovata priva di sensi nella piscina dell’hotel. Anche la giovane donna si trova tra la vita e la morte in una sorta di coma irreversibile.

La scogliera dei misteri: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv La scogliera dei misteri e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Garance Thénault : Lola Brémond

: Lola Brémond Gabrielle Lazure : Mireille Jouve

: Mireille Jouve Nicky Marbot : Jean-Michel Brémond

: Jean-Michel Brémond Pierre-Yves Bon : Clément Neuville

: Clément Neuville Manuel Gélin : Pierre Neuville

: Pierre Neuville Vincent Winterhalter : Michel Jourdan

: Michel Jourdan Inès Melab : Virginie Martel

: Virginie Martel Jérôme Anger : Georges Battaglia

: Georges Battaglia Élodie Frenck : Inès Leroux

: Inès Leroux Xavier Lemaître : Nicolas Leroux

: Nicolas Leroux Alexis Loret : Éric Battaglia

: Éric Battaglia Anthony Lequet : Tom Leroux

: Tom Leroux Vincent Jouan : Milo Jaouen

: Milo Jaouen Aurélie Vaneck : Gaëlle Jourdan

: Gaëlle Jourdan Stéphane Grossi : Rémi Pérec

: Rémi Pérec Farouk Bermouga : Bertrand Lafont

: Bertrand Lafont Odile Ernoult: Manuela Jourdan