Champions League semifinali, programmazione tv: su Canale 5 Manchester City-Real Madrid

Martedì 26 e mercoledì 27 aprile si disputeranno le due semifinali di andata di Champions League. In particolare, il primo match sarà quello tra il Manchester City e il Real Madrid, in onda martedì. Il giorno dopo, invece, è in programma la sfida tra Liverpool e Villareal.

Champions League semifinali, la programmazione Mediaset per City-Real

La prima semifinale di Champions League a giocarsi, dunque, sarà quella tra il City e il Real. Il match, in onda il 26 aprile, inizierà alle ore 21:00. L’incontro sarà visibile, in esclusiva e in chiaro, su Canale 5. Sarà possibile seguire il match, poi, anche in diretta streaming, tramite l’applicazione di Mediaset Play e sul sito Sportmediaset. Il pre-partita, invece, andrà in onda su Mediaset Infinity e sarà condotto da Benedetta Radaelli. L’ospite in studio sarà Mino Taveri.

Il post-partita dell’incontro, invece, andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto dal giornalista Alberto Brandi. Decisamente molto ricco il parterre di ospiti attesi, tra i quali figurano Massimo Mauro, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Quest’ultimo avrà il compito di analizzare tutti i casi di moviola.

L’incontro sarà visibile anche su Sky

La semifinale di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid, in onda il 26 aprile, sarà visibile, poi, anche su Sky. L’emittente, infatti, darà ampia copertura all’evento, che sarà trasmesso in contemporanea in quattro canali differenti. La sfida, infatti, sarà in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), su Sky Sport 4K (canale 213) e, infine, su Sky Sport HD (canale 251).

Anche Sky, prima del fischio d’inizio, manderà in onda un lungo pre-partita. Il collegamento con il match di Champions League del 26 aprile, infatti, inizierà alle 20:00. L’emittente, poi, manderà in onda anche un lungo post-partita, durante il quale numerosi ospiti ed esperti commenteranno quanto accaduto sul campo.

Champions League, la semifinale del mercoledì in esclusiva su Amazon Prime Video

Nell’altra semifinale di Champions League, in programma mercoledì 27 aprile alle ore 21:00, si sfideranno il Liverpool e il Villareal. In questo caso, l’incontro sarà visibile, in esclusiva, solo su Amazon Prime Video. L’emittente OTT inizierà le trasmissioni con un lungo pre-partita, in onda dalle 20:00. A tal proposito, saranno collegati dallo stadio Giulia Mizzoni, Luca Toni, Diego Milito e Clarence Seedorf. Alle 23:15, invece, inizierà il post-partita, condotto da Marco Cattaneo. Ospiti di questo appuntamento saranno Claudio Marchisio e Julio Cesar.

Champions League 26-27 aprile, i telecronisti degli incontri

Di seguito, l’elenco dei telecronisti delle semifinali di Champions League, in onda il 26 e il 27 aprile.

Manchester City-Real Madrid: Canale 5 (Riccardo Trevisani e Massimo Paganin) e Sky Sport (Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi);

Liverpool-Villareal: Amazon Prime Video (Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini).