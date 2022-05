Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, The Band 12.2%, L’Isola dei Famosi 18.3%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022. L’Isola dei Famosi vince nel prime time superando il nuovo show di Carlo Conti The Band, ancora in calo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.126.000 telespettatori con 12.2%.

Su Rai 2 N.C.I.S. 1.294.000 con 6.2%. N.C.I.S. Hawai’i 1.003.000 spettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Germinal 427.000 spettatori con 2.2%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.483.000 telespettatori con 18.3%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.177.000 spettatori con 7.8%.

Su Italia 1 Rocky IV ha registrato 1.083.000 spettatori con 5.5%.

Su La 7 Propaganda Live 710.000 spettatori con 4.9%.

Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle 406.000 spettatori con 2.1%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.276.000 spettatori con 6.4%.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, la fascia preserale Blue Bloods al 3.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.873.000-22.5%. L’Eredità 4.162.000-26.2%. Su Rai 2 Blue Bloods 564.000 con 3.8%. The Good Doctor 590.000 con 3.3%. Su Rai 3 Tg Regione 1.975.000 con 11.7%. Blob 766.000 con 4.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.972.000 con 16%. Avanti un Altro 3.146.000 con 20.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto 761.000 persone con 4.1%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 521.000 persone con 3%.

Su Tv8 MasterChef 236.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 256.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti il Ritorno al 21.1%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.321.000 spettatori con 21.1%.

Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 958.000 spettatori con 4.6%. Su Rai 3 Bangla – La Serie 688.000 con 3.6%. Un Posto al Sole 1.402.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.385.000 spettatori con 16.4%. Su Rete 4 Stasera Italia 944.000 con 4.8%- 821.000 con 4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.306.000 persone con 6.5%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.487.000 spettatori con 7.3%.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, daytime mattutino

Forum al 20.9%



Su Rai 1 Storie Italiane 873.000-18.4%; 959.000-16.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.796.000 -17.3%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 636.000 con 9.8%- 1.031.000 con 10.5%.

Su Rai 3 Agorà 350.000 con 6.7%. Agorà Extra 270.000 con 5.8%. Elisir 303.000 con 5.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 992.000-19.6% ; 918.000- 19.6%. Forum 1.634.000 con 20.9%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 140.000 persone con 3%.

Su Italia 1 C.S.I. New York 105.000 spettatori con 2.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira 342.000 con 5.6%; 500.000 con 4.7%.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, day time pomeridiano

Giro D’Italia al 9.1%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.785.000 -15.1%. La Vita in Diretta 1.963.000 con 18.7%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 988.000 spettatori con 9.1%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 685.000 con 6.7%. Geo 1.117.000 con 9.8%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.826.000-25.2%. Amici 1.900.000 con 20%. Pomeriggio Cinque 1.515.000 – 15.5%; 1.664.000-16%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 748.000 con 6.1%. Tg4 – Diario di Guerra 463.000 con 4.7%.

Su Italia 1 I Griffin 414.000 con 3.8%. Magnum P.I. 263.000 con 2.7%-254.000 con 2.6%.

Su La 7 Tagadà 438.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022, seconda serata

Illuminate al 2.1%

Su Rai 1 Tv7 è visto da 499.000 persone con 6.2%.

Su Rai 2 Ultima Traccia: Berlino 568.000 spettatori con 4%.

Su Rai 3 Illuminate 279.000 telespettatori con 2.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 550.000 spettatori con 16.7%.

Su Rete 4 Training Day è visto da 237.000 persone con 5.6%.

Su Italia 1 La guerra dei mondi 449.000 spettatori con 4.9%.