Verissimo 7 maggio, ospiti e anticipazioni: in studio LDA e Nunzio

Sabato 7 maggio, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Silvia Toffanin. La conduttrice, anche nel prossimo appuntamento, accoglie in studio numerosi ospiti.

Verissimo 7 maggio, continua il legame con Amici di Maria De Filippi

Nel corso della puntata di Verissimo del 7 maggio, Silvia Toffanin dedica un’ampia pagina ad Amici di Maria De Filippi. A tal proposito, saranno presenti gli ultimi due eliminati dal talent. Per questo motivo, in studio ci sarà in primis Nunzio. Il ballerino, in squadra con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ha ottenuto una grande visibilità anche grazie ai suoi numerosi battibecchi con la maestra Alessandra Celentano.

Insieme a Nunzio, poi, ci sarà anche il cantante LDA. Luca D’Alessio, questo il suo vero nome, è stato tra i protagonisti assoluti di tutta l’edizione, vincendo anche un disco di platino grazie al singolo Quello che fa male. Il cantante, ora, sta avendo un nuovo grande successo grazie alla hit intitolata Bandana.

Verissimo 7 aprile, intervista a Manuel Bortuzzo

Durante Verissimo del 7 maggio, poi, Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Manuel Bortuzzo. L’atleta paralimpico, infatti, sarà intervistato dalla conduttrice alla vigilia della messa in onda del film tv Rinascere. La pellicola, in onda su Rai 1, racconta la vita (sportiva e non) di Bortuzzo.

Nel corso della puntata di Verissimo del 7 maggio, poi, ci sarà un’intervista ad Alessandro Benetton. Il secondo figlio di Luciano Benetton e di Maria Teresa Maestri sarà ospite per la prima volta nella storia del programma.

Si parla della guerra in Ucraina

Durante la puntata di Verissimo del 7 maggio, poi, si parlerà anche della guerra in Ucraina. A tal proposito, Silvia Toffanin accoglierà in studio Andrij Shevchenko. L’ex calciatore, nato e cresciuto a Kiev, nelle scorse settimane ha fatto numerosi appelli affinché si possa arrivare a una fine delle ostilità.

Negli ultimi giorni, inoltre, ha destato grande stupore l’indiscrezione per la quale Shevchenko sarebbe tra i papabili acquirenti del Pescara Calcio. Probabile che, durante la sua intervista, si possa parlare anche di questo argomento.

Verissimo 7 maggio, in studio Vladimir Luxuria e Zì Faàmelu

Durante la puntata di Verissimo del 7 maggio, poi, sarà presente in studio anche Zì Faàmelu. La cantante ucraina, di recente, è finita al centro delle cronache dopo essere stata respinta alla frontiera per aver mostrato i documenti da uomo. Con lei, per parlare di questo argomento, sarà presente anche Vladimir Luxuria, da sempre in prima linea sui temi riguardanti i diritti LGBT.

Infine, domenica 8 maggio, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Verissimo-Le storie. Durante tale appuntamento, in onda dalle 16:30 su Canale 5, saranno trasmesse alcune delle migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin.