Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, The Band 13.3%, Isola dei Famosi 19%

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022. Il reality L’isola dei famosi vince nel prime time superando lo show The Band condotto da Carlo Conti. Ecco I risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.077.000 telespettatori con 13.3%. ha registrato 2.077.000 telespettatori con 13.3%.

Su Rai 2 N.C.I.S. 1.273.000 con 6.5%. N.C.I.S. Hawai’i 840.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 3 Germinal 459.000 spettatori con 2.5%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.388.000 telespettatori con 19%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.215.000 spettatori con 8.4%.

Su Italia 1 Rocky V ha registrato 809.000 spettatori con 4.5%.

Su La 7 Propaganda Live 796.000 spettatori con 5.5%.

Su Tv8 Name that tune– Indovina la canzone 442.000 spettatori con 2.6%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.301.000 spettatori con 6.9%.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, la fascia preserale The Good doctor al 3.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.517.000-24.1%. L’Eredità 3.684.000-27.1%. Su Rai 2 The Good Doctor 557.000 con 3.4%. Su Rai 3 Tg Regione 1.887.000 con 12.8%. Blob 685.000 con 4.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.554.000 con 15.9%. Avanti un Altro 2.630.000 con 20.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto 763.000 persone con 4.6%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 539.000 persone con 3.5%.

Su Tv8 MasterChef 209.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 239.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti il Ritorno al 21.8%

Su Rai 1 Eurovision Song Contest-Anteprima 3.402.000 con 18.8%.Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.220.000 spettatori con 21.8%.

Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 942.000 spettatori con 4.8%. Su Rai 3 La Gioia della musica 823.000 con 4.7%. Un Posto al Sole 1.357.000 con 7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.484.000 spettatori con 18%. Su Rete 4 Stasera Italia 880.000 con 4.8%- 922.000 con 4.7%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.252.000 persone con 6.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.546.000 spettatori con 8.1%.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, daytime mattutino

Forum al 21.6%



Su Rai 1 Storie Italiane 762.000-19.6%;753.000-15.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.544.000 -16.4%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 550.000 con 10.2%- 914.000 con 10.1%.

Su Rai 3 Agorà 379.000 con 7.9%. Agorà Extra 267.000 con 6.7%. Elisir 309.000 con 6.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 934.000-20.4% ; 782.000- 19.9%. Forum 1.467.000 con 21.6%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 104.000 persone con 2.6%.

Su Italia 1 C.S.I. New York 109.000 spettatori con 2%.

Su La 7 L’Aria che Tira 257.000 con 5.2%; 422.000 con 4.4%.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, day time pomeridiano

Giro D’Italia al 12.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1697.000 -15.4%. La Vita in Diretta 1.659.000 con 19.9%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.225.000 spettatori con 12.3%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 277.000 con 3.4%. Geo 675.000 con 8%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.580.000-24.4%. Amici 1.693.000 con 19.9%. Pomeriggio Cinque 1.113.000 – 14.6%; 1.314.000 con 15.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 664.000 con 5.8%. Tg4 – Diario di Guerra 303.000 con 3.3%.

Su Italia 1 I Griffin 411.000 con 4%. Magnum P.I. 286.000 con 3.2%-251.000 con 3.1%.

Su La 7 Tagadà 286.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv venerdì 13 maggio 2022, seconda serata

Io li conoscevo bene all’1.5%

Su Rai 1 Tv7 è visto da 462.000 persone con 7.5%.

Su Rai 2 Vitalia- Alle origini della festa 245.000 spettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Io li conoscevo bene 187.000 telespettatori con 1.5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 547.000 spettatori con 17.3%.

Su Rete 4 Training Day è visto da 255.000 persone con 5.6%.

Su Italia 1 Invasion 436.000 spettatori con 5.4%.