Verissimo 14 maggio, ospiti e anticipazioni: in studio Matteo Renzi e Raoul Bova

Sabato 14 maggio, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Alla conduzione dello show ci sarà, come di consueto, Silvia Toffanin. Numerosi gli ospiti che, anche nel prossimo appuntamento, si alterneranno in studio per essere intervistati dalla conduttrice.

Verissimo 14 maggio, il leader di Italia Viva sarà per la prima volta ospite nel programma

In primis, nella puntata di Verissimo di sabato 14 maggio sarà ospite Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio, attualmente senatore e leader di Italia Viva, sarà per la prima volta ospite del programma di Canale 5. Renzi, tuttavia, non sarà intervistato per parlare di politica. Nel corso della sua ospitata, infatti, il senatore sarà al centro di un racconto personale.

Nel corso dell’appuntamento del 14 maggio di Verissimo, sarà presente in studio anche Raoul Bova. L’attore sarà intervistato per parlare di Giustizia per tutti. La fiction, nella quale Bova interpreta il ruolo di protagonista, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio.

Verissimo 14 maggio, Lulù Selassié racconta la fine della relazione con Manuel Bortuzzo

Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo del 14 maggio, accoglierà in studio Lulù Selassié. La ragazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconterà ai microfoni del programma la sua versione dei fatti in merito alla fine della relazione con Manuel Bortuzzo.

I due, infatti, si sono fidanzati dentro la casa del reality per poi lasciarsi pochi mesi dopo la conclusione dello stesso. La principessa, commentando su Instagram l’avvenuto, non ha risparmiato delle frecciatine ai danni di Manuel e della sua famiglia. Tra le altre cose, Lulù ha affermato di essere stata lasciata attraverso i giornali, senza dunque avere un confronto diretto con colui che riteneva il fidanzato.

In studio anche Dario, eliminato nella semifinale di Amici

Come di consueto, poi, anche nella puntata di Verissimo del 14 maggio sarà dato ampio spazio ad Amici di Maria De Filippi. A tal proposito, Silvia Toffanin accoglierà in studio Dario, ballerino che nel talent è stato nella squadra di Veronica Peparini. Il ragazzo ha dovuto lasciare la scuola nel corso della semifinale, andata in onda la scorsa settimana.

A Verissimo sarà presente anche Cristina Chiabotto. La conduttrice, Miss Italia nel 2004, a breve diventerà mamma per la seconda volta. Infine, nel corso di Verissimo del 14 maggio, ci sarà anche un’intervista doppia. A tal proposito, in studio saranno presenti Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo. I due, nelle scorse settimane, hanno partecipato come concorrenti all’Isola dei Famosi.

Domenica 15 maggio, dalle 16:30, andrà invece in onda un nuovo appuntamento con Verissimo-Le Storie. Il programma è una raccolta delle migliori interviste realizzate nel programma.